Penzioneri nestrpljivo čekaju poštara: U ponedjeljak isplata penzija

03.01.2026

09:11

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec decembar 2025. godine biće isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u ponedjeljak, 5. januara 2026. godine.

Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopćeno je u srijedu iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

Penziju za decembar primiće ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM, prenosi Rtv.slon.

