Medvedev: Finska će morati da plati za svoju gadnu rusofobiju

Izvor:

RT Balkan

03.01.2026

08:55

Медведев: Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију
Foto: Tanjug/AP

Neki momak po imenu Stub kaže da su odnosi Finske i Rusije zauvijek promijenjeni. Slažem se. I ja se nadam tome, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije

Finska će morati da plati za svoju gadnu rusofobiju, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev reagujući na izjavu finskog predsjednika Aleksandra Stuba, koji je rekao da na neće svi na Zapadu biti srećni zbog mirovnog sporazuma sa Rusijom po pitanju sukoba u Ukrajini.

"Neki momak po imenu Stub kaže da su odnosi Finske i Rusije zauvijek promijenjeni. Slažem se. I ja se nadam tome. Stub priča, a njegovi građani plaćaju račune", rekao je Medvedev komentarišući novogodišnji govor Stuba.

Finski predsjednik je tokom novogodišnjeg obraćanja takođe istakao da je mir u Ukrajini bliži nego ikad i da će Finska učiniti "sve što je moguće da obezbijedi očuvanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine". Ipak, on nije pokazao optimizam po pitanju odnosa Finske i Rusije.

"Odnosi sa Rusijom su se zauvijek promijenili", poručio je Stub, prenosi RT Balkan.

Dmitrij Medvedev

Finska

