U zemljotresu povrijeđeno 12 ljudi

Izvor:

SRNA

03.01.2026

08:42

У земљотресу повријеђено 12 људи
Foto: Pixabay

Dvanaest ljudi je povrijeđeno u meksičkoj prijestonici usljed zemljotresa magnitude 6,5 stepeni po Rihterovoj skali, saopštila je gradonačelnik Meksiko Sitija Klara Brugada.

"Usljed zemljotresa palo je nekoliko elektrovodova i oboreno je više stabala. Prijavljen je i nestanak struje u više naselja", napisala je ona na "Iksu".

Meksička nacionalna seizmološka služba saopštila je juče da je zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio južnu državu Gerero.

Potres se osjetio i u državama Morelos, Halisko, Oahaka, Tabasko i Kolima.

Meksiko

Zemljotres

