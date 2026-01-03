Najmanje 11 poginulih u sudaru autobusa i kamiona

Najmanje 11 ljudi poginulo je danas u čeonom sudaru autobusa i kamiona na jugu Brazila, saopštila je Federalna saobraćajna policija te zemlje.

Policija je navela da je sedam ljudi povrijeđeno u toj nesreći koja se dogodila na federalnom auto-putu u najjužnijoj brazilskoj državi Rio Grande do Sul, oko 11.30 sati po lokalnom vremenu, prenosi Rojters.

Svi povrijeđeni su prebačeni u bolnice, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da je dio pijeska iz kamiona završio u autobusu nakon sudara, što je spasiocima otežavalo pristup vozilu.