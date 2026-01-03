Logo
Large banner

Najmanje 11 poginulih u sudaru autobusa i kamiona

Izvor:

Agencije

03.01.2026

08:08

Komentari:

0
Најмање 11 погинулих у судару аутобуса и камиона
Foto: Printskrin/Jutjub

Najmanje 11 ljudi poginulo je danas u čeonom sudaru autobusa i kamiona na jugu Brazila, saopštila je Federalna saobraćajna policija te zemlje.

Policija je navela da je sedam ljudi povrijeđeno u toj nesreći koja se dogodila na federalnom auto-putu u najjužnijoj brazilskoj državi Rio Grande do Sul, oko 11.30 sati po lokalnom vremenu, prenosi Rojters.

Svi povrijeđeni su prebačeni u bolnice, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da je dio pijeska iz kamiona završio u autobusu nakon sudara, što je spasiocima otežavalo pristup vozilu.

Podijeli:

Tagovi:

nesreća

Brazil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На сјеверу Српске јака киша која прелази у снијег; У Херцеговини пљускови

Društvo

Na sjeveru Srpske jaka kiša koja prelazi u snijeg; U Hercegovini pljuskovi

2 h

0
Руска ПВО оборила 22 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 22 ukrajinska drona

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

U teškoj nesreći poginuo muškarac, tri osobe povrijeđene

2 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Slavimo Svetu mučenicu Julijanu: Žene danas jedno treba da urade za ispunjenje svih želja

2 h

0

Više iz rubrike

Руска ПВО оборила 22 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 22 ukrajinska drona

2 h

0
Први напад у посљедњих 35 година: Планински лав усмртио жену у Колораду

Svijet

Prvi napad u posljednjih 35 godina: Planinski lav usmrtio ženu u Koloradu

12 h

0
Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

Svijet

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

12 h

0
Студија показала: У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници

Svijet

Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

38

Darko Lazić otkrio da li planira proširenje porodice

10

35

Tragedija u Derventi: Mladić poginuo u slijetanju ”pasata”

10

31

Tramp: Maduro i njegova žena su uhvaćeni

10

27

Među povrijeđenima u požaru i državljanin BiH

10

20

Pet znakova koji pokazuju da ste pronašli srodnu dušu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner