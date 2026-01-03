Logo
Large banner

Na sjeveru Srpske jaka kiša koja prelazi u snijeg; U Hercegovini pljuskovi

Izvor:

ATV

03.01.2026

08:06

Komentari:

0
На сјеверу Српске јака киша која прелази у снијег; У Херцеговини пљускови
Foto: Ahmed/Pexels

U većini krajeva je potpuno, a na istoku pretežno oblačno. Na sjeveru pada jača kiša koja postepeno uz zahlađenje prelazi u snijeg, a u ostalim krajevima ima lokalno kiše, u Hercegovini i pljuskova praćenih grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavoda Republike Srpske.

Na sjeveru je vjetar umjeren i jak sjevernih smjerova, a u ostatku zemlje umjeren i jak, u Hercegovini uz olujne udare južnih smjerova.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 2

Svijet

Ruska PVO oborila 22 ukrajinska drona

Na visini i dalje jača uticaj prostrane doline sa sjeverozapada Evrope. U prizemlju postepeni prelazak hladnog fronta uz porast pritiska.

- Jutro oblačno i hladnije uz padavine. Padaće susnježica i snijeg uz stvaranje manjeg sniježnog pokrivača i u nižim predjelima, a na jugoistoku i jugu uglavnom kiša - navodi se u saopštenju.

U Hercegovini se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. Tokom dana slabljenje i prestanak padavina u većini krajeva izuzev juga Hercegovine gdje će i dalje biti kiše. Poslijepodne i uveče se ponovo očekuju slabe padavine kiše, susnježice i snijega.

Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni uz lokalno jake udare, a u Hercegovini i na jugoistoku umjeren i jak, uz olujne udare južni.

policija hrvatska

Region

U teškoj nesreći poginuo muškarac, tri osobe povrijeđene

Maksimalna temperatura vazduha od 2°S do 5°S, na jugoistoku i u Hercegovini do 13°S, a u višim krajevima na zapadu od -1°S.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Slavimo Svetu mučenicu Julijanu: Žene danas jedno treba da urade za ispunjenje svih želja

2 h

0
Гужва на излазу из БиХ ГП Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

2 h

0
Први напад у посљедњих 35 година: Планински лав усмртио жену у Колораду

Svijet

Prvi napad u posljednjih 35 godina: Planinski lav usmrtio ženu u Koloradu

12 h

0
Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

Svijet

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

12 h

0

Više iz rubrike

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Slavimo Svetu mučenicu Julijanu: Žene danas jedno treba da urade za ispunjenje svih želja

2 h

0
Гужва на излазу из БиХ ГП Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

2 h

0
Милорад Додик

Društvo

Dodik: Profesor Lukić svojim radom i znanjem dao nemjerljiv doprinos razvoju Srpske

14 h

0
Борба за здравље и даље траје, али се Лејла Ибрекић не предаје

Društvo

Borba za zdravlje i dalje traje, ali se Lejla Ibrekić ne predaje

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

38

Darko Lazić otkrio da li planira proširenje porodice

10

35

Tragedija u Derventi: Mladić poginuo u slijetanju ”pasata”

10

31

Tramp: Maduro i njegova žena su uhvaćeni

10

27

Među povrijeđenima u požaru i državljanin BiH

10

20

Pet znakova koji pokazuju da ste pronašli srodnu dušu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner