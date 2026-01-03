Na sjeveru Srpske jaka kiša koja prelazi u snijeg; U Hercegovini pljuskovi

U većini krajeva je potpuno, a na istoku pretežno oblačno. Na sjeveru pada jača kiša koja postepeno uz zahlađenje prelazi u snijeg, a u ostalim krajevima ima lokalno kiše, u Hercegovini i pljuskova praćenih grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavoda Republike Srpske.

Na sjeveru je vjetar umjeren i jak sjevernih smjerova, a u ostatku zemlje umjeren i jak, u Hercegovini uz olujne udare južnih smjerova.

Na visini i dalje jača uticaj prostrane doline sa sjeverozapada Evrope. U prizemlju postepeni prelazak hladnog fronta uz porast pritiska.

- Jutro oblačno i hladnije uz padavine. Padaće susnježica i snijeg uz stvaranje manjeg sniježnog pokrivača i u nižim predjelima, a na jugoistoku i jugu uglavnom kiša - navodi se u saopštenju.

U Hercegovini se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. Tokom dana slabljenje i prestanak padavina u većini krajeva izuzev juga Hercegovine gdje će i dalje biti kiše. Poslijepodne i uveče se ponovo očekuju slabe padavine kiše, susnježice i snijega.

Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni uz lokalno jake udare, a u Hercegovini i na jugoistoku umjeren i jak, uz olujne udare južni.

Maksimalna temperatura vazduha od 2°S do 5°S, na jugoistoku i u Hercegovini do 13°S, a u višim krajevima na zapadu od -1°S.