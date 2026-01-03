Logo
Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

ATV

03.01.2026

07:58

Гужва на излазу из БиХ ГП Градишка
Na GP Gradška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Svilaj pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopštio je AMS Srpske.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila - navodi se u saopštenju.

