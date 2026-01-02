Logo
Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

Izvor:

SRNA

02.01.2026

21:50

Komentari:

0
Foto: Pixabay

U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici, pokazuje nova studija Njemačkog ekonomskog instituta.

Bruto prosječna plata za indijske radnike u 2024. godini iznosila je 5.393 evra mjesečno, navodi se u dokumentu, a slijede ih Austrijanci sa 5.322 evra, Amerikanci sa 5.307 evra i Irci sa 5.233 evra.

Njemački radnici imaju prosječnu bruto zaradu od 4.177 evra, dok strani zaposleni ukupno u prosjeku zarađuju 3.204 evra mjesečno.

Institut navodi da je razlog za visoke prihode Indijaca jer često rade u akademskim profesijama u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike.

Oko trećine indijskih radnika sa punim radnim vremenom u dobi između 25 i 44 godine zaposleno je u ovim sektorima.

Između 2012. i 2024. godine njihov broj se povećao gotovo devet puta, na više od 32.800, prenosi agencija DPA.

Prema studiji, ovo je posljedica naglog povećanja broja indijskih studenata u Njemačkoj. Mnogi su uspješno završili studije, a zatim ostali u Njemačkoj i doprinijeli istraživanju, pišu autori studije.

Njemačka

Indija

Komentari (0)
