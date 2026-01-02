Sahranjen novinar Darko Gavrilović

Dugogodišnji novinar Darko Gavrilović sahranjen je danas na Novom groblju u Kotor Varošu.

Uz porodicu i rodbinu, posljednjem ispraćaju prisustvovale su brojne kolege novinari, prijatelji, predstavnici političkog i društvenog života Republike Srpske i opštine Kotor Varoš.

Darko je među kolegama ostavio neizbrisiv trag, prevashodno kao neizmjeran čovjek i prijatelj, ali i kao veliki profesionalac.

Ostaće upamćen po pregalničkom radu, ali i nezaboravnim druženjima sa prijateljima i radnim kolegama.

Gavrilović je preminuo u srijedu, 31. decembra, u Banjaluci u 45. godini života nakon kraće i teške bolesti.

Darko Gavrilović rođen je 1980. godine, a tokom bogate profesionalne karijere ostavio je neizbrisiv trag u najznačajnijim medijskim kućama u Republici Srpskoj.

On je radio u Novinskoj agenciji Republike Srpske - SRNA, "Glasu Srpske" i "Nezavisnim novinama".

Prerani odlazak Darka Gavrilovića predstavlja veliki gubitak za novinarsku zajednicu i sve koji su imali čast da sarađuju sa njim.