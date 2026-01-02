Logo
Large banner

Sahranjen novinar Darko Gavrilović

02.01.2026

14:58

Komentari:

0
Новинар Дарко Гавриловић
Foto: Glas Srpske

Dugogodišnji novinar Darko Gavrilović sahranjen je danas na Novom groblju u Kotor Varošu.

Uz porodicu i rodbinu, posljednjem ispraćaju prisustvovale su brojne kolege novinari, prijatelji, predstavnici političkog i društvenog života Republike Srpske i opštine Kotor Varoš.

Darko je među kolegama ostavio neizbrisiv trag, prevashodno kao neizmjeran čovjek i prijatelj, ali i kao veliki profesionalac.

Ostaće upamćen po pregalničkom radu, ali i nezaboravnim druženjima sa prijateljima i radnim kolegama.

Gavrilović je preminuo u srijedu, 31. decembra, u Banjaluci u 45. godini života nakon kraće i teške bolesti.

Darko Gavrilović rođen je 1980. godine, a tokom bogate profesionalne karijere ostavio je neizbrisiv trag u najznačajnijim medijskim kućama u Republici Srpskoj.

On je radio u Novinskoj agenciji Republike Srpske - SRNA, "Glasu Srpske" i "Nezavisnim novinama".

Prerani odlazak Darka Gavrilovića predstavlja veliki gubitak za novinarsku zajednicu i sve koji su imali čast da sarađuju sa njim.

Podijeli:

Tagovi:

Darko Gavrilović

novinar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Svijet

Šest globalnih scenarija za 2026. godinu

2 h

0
Преврнуо се аутомобил на путу Сарајево-Пале

Hronika

Prevrnuo se automobil na putu Sarajevo-Pale

2 h

0
Колико зарађују конобари и мајстори у иностранству?

Društvo

Koliko zarađuju konobari i majstori u inostranstvu?

2 h

0
Дубровник: Опсежна потрага за мушкарцем из БиХ којег су таласи повукли у море

Region

Dubrovnik: Opsežna potraga za muškarcem iz BiH kojeg su talasi povukli u more

3 h

0

Više iz rubrike

Колико зарађују конобари и мајстори у иностранству?

Društvo

Koliko zarađuju konobari i majstori u inostranstvu?

2 h

0
Како да спремите Божићну чесницу да буде мекана и мирисна

Društvo

Kako da spremite Božićnu česnicu da bude mekana i mirisna

3 h

0
Нове цијене путарина ступају на снагу

Društvo

Nove cijene putarina stupaju na snagu

3 h

0
Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

Društvo

Zimska služba Autoputeva Republike Srpske u pripravnosti zbog najavljenih padavina

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner