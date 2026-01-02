Logo
Zimska služba Autoputeva Republike Srpske u pripravnosti zbog najavljenih padavina

ATV

02.01.2026

13:21

Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

Zimska služba Autoputeva Republike Srpske" u stalnoj je pripravnosti zbog najavljenih snježnih padavina.

Za rad zimske službe koja održava dionice auto-puteva obezbijeđeno je 4.500 tona soli za posipanje kolovoza, kao i 21 kamion, pet poluteretnih, 10 putničkih vozila i dvije cisterne, saopšteno je iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske.

запаљен ауто

Društvo

Gori automobil na auto-putu “9. januar”

U saopštenju je navedeno da se zimskom službom upravlja iz dva centra za održavanje i kontrolu saobraćaja i to u Laktašima, gdje je dostupan dežurni broj telefona - 065/548-000, te u Kladarima 065/204-201.

Iz Autoputeva su podsjetili da je od 1. novembra do 1. aprila obavezna upotreba zimske opreme na vozilima, te da bez nje vozači ne bi trebalo uopšte da kreću na put.

Снијег

Društvo

Od nedjelje na planinama pola metra snijega, u Hercegovini obilna kiša

Prvi vikend Nove godine donijeće negdje slabije, a ponegdje obilnije snježne padavine, uz mogućnost formiranja snježnog pokrivača.

Vozačima se skreće pažnja na oprez i strogo pridržavanje saobraćajne signalizacije, uz prilagođavanje brzine.

