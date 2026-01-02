Zimska služba Autoputeva Republike Srpske u pripravnosti zbog najavljenih padavina

Za rad zimske službe koja održava dionice auto-puteva obezbijeđeno je 4.500 tona soli za posipanje kolovoza, kao i 21 kamion, pet poluteretnih, 10 putničkih vozila i dvije cisterne, saopšteno je iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske.

Društvo Gori automobil na auto-putu “9. januar”

U saopštenju je navedeno da se zimskom službom upravlja iz dva centra za održavanje i kontrolu saobraćaja i to u Laktašima, gdje je dostupan dežurni broj telefona - 065/548-000, te u Kladarima 065/204-201.

Iz Autoputeva su podsjetili da je od 1. novembra do 1. aprila obavezna upotreba zimske opreme na vozilima, te da bez nje vozači ne bi trebalo uopšte da kreću na put.

Društvo Od nedjelje na planinama pola metra snijega, u Hercegovini obilna kiša

Prvi vikend Nove godine donijeće negdje slabije, a ponegdje obilnije snježne padavine, uz mogućnost formiranja snježnog pokrivača.

Vozačima se skreće pažnja na oprez i strogo pridržavanje saobraćajne signalizacije, uz prilagođavanje brzine.