Logo
Large banner

Od nedjelje na planinama pola metra snijega, u Hercegovini obilna kiša

Izvor:

SRNA

02.01.2026

12:23

Komentari:

0
Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша
Foto: Ustupljena fotografija

Obilnije snježne padavine uz brzo formiranje i rast snježnog pokrivača očekuju se u Republici Srpskoj od nedjelje, 4. januara, osim na jugu, gdje će padati kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do ponedjeljka, 5. januara, u brdsko-planinskim predjelima očekuje se do 50 centimetara snijega, a jak vjetar stvaraće snježne nanose i vijavice.

U ostalim predjelima očekuje se od deset do 30 centimetara snijega, najviše na jugoistoku, a manji snježni pokrivač biće na krajnjem sjeverozapadu.

Снијег у подгорици

Region

U Podgorici pada snijeg

U ponedjeljak će padavine biti slabije uz manji rast snježnog pokrivača, a nove se očekuju u utorak, 6. januara.

Na jugu Hercegovine jača kiša očekuje se od sutra uveče, tokom nedjelje i ponedjeljka u prvom dijelu dana.

zima hladnoca

Društvo

Stiže dramatična promjena vremena: Svi su se pitali hoće li ga biti, a sada će i pretjerati

Na jugu Hercegovine od danas do ponedjeljka, 5. januara, očekuje se od 120 do 180 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno može biti i obilnijih padavina.

"Zbog obilnih padavina na jugu moguća je pojava bujičnih vodotokova i problemi sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama", dodaje se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Поклон-честитка градоначелника Градишке Зорана Аџић у износу од 1.000 КМ уручена је данас Душани Босанчић, мајци прворођене бебе у Градишци.

Društvo

Prvorođena beba u Gradišci nagrađena sa 1.000 KM

5 h

0
Гори аутомобил на ауто-путу “9. јануар”

Društvo

Gori automobil na auto-putu “9. januar”

6 h

0
Данас се слави Свети Игњатије Богоносац

Društvo

Danas se slavi Sveti Ignjatije Bogonosac

8 h

0
Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

Društvo

Poskupile cigarete u BiH, evo i za koliko

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner