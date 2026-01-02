Prvorođena beba u Gradišci nagrađena sa 1.000 KM

Izvor:
Poklon-čestitka gradonačelnika Gradiške Zorana Adžić u iznosu od 1.000 KM uručena je danas Dušani Bosančić, majci prvorođene bebe u Gradišci.
Djevojčica Emilija Bosančić, teška 2,88 kilograma, a duga 50 centimetara, rođena je u porodilištu Bolnice Gradiška 55 minuta poslije ponoći.
Poklon-čestitku su, u ime Adžića, uručili načelnik Službe gradonačelnika Dragutin Kovačević i vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Slavko Mekinjić.
Načelnik Odjeljenja ginekologije i akušerstva Bolnice Gradiška Dejan Pejić rekao je da su od početka godine rođene dvije djevojčice.
On je naveo da je tokom 2025. godine u ovoj zdravstvenoj ustanovi rođeno 596 beba, te podsjetio da se u gradiškoj Bolnici porađaju i žene iz drugih lokalnih zajednica, najčešće iz Kozarske Dubice i Srpca.
Načelnik Službe gradonačelnika Dragutin Kovačević rekao je da je za pronatalitetnu politiku gradskim budžetom za ovu godinu planirano 375.000 KM.
Kovačević je naglasio da Grad kontinuirano provodi mjere podrške porodici i rađanju, te da se od ove godine svako novorođeno dijete daruje sa 400 KM, što je više za 100 KM u odnosu na prethodnu godinu.
- Znatna sredstva izdvajaju se za postupke vantjelesne oplodnje, podršku porodicama sa četvoro i više djece, subvencionisanje prevoza osnovaca i srednjoškolaca, kao i za boravak djece u Javnoj predškolskoj ustanovi `Lepa Radić` - dodao je Kovačević.
