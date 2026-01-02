Logo
Parfem, kamuflaža, dosada: Zašto se psi valjaju u smrdljivim stvarima?

02.01.2026

11:48

Foto: Unsplash

Svaki vlasnik psa dobro poznaje ovaj scenario: tek što ste okupali svog ljubimca da izgleda i miriše predivno, on prvom prilikom istrči napolje i uvalja se u izmet ili neku drugu smrdljivu materiju.

Psi svijet doživljavaju kroz njuh, a jaki mirisi, koliko god nama bili odbojni, mogu podstaći ovo naizgled bizarno ponašanje. Iako ne postoji konačan odgovor zašto to rade, stručnjaci navode nekoliko mogućih objašnjenja, piše The Spruce Pets.

Evolucijsko nasljeđe i komunikacija

Nije tajna da psi imaju mnogo osjetljiviji njuh od ljudi. Međutim, ne radi se samo o jačini mirisa – psi mogu da detektuju i razlikuju više slojeva mirisa istovremeno. Na primjer, dok će čovjek u blizini grma ruža koji je poprskao tvor osjetiti samo neugodan miris tvora, pas će istovremeno moći da osjeti i miris ruža i tvora, ali i bezbroj drugih mirisa.

Vjeruje se da je ova sposobnost evolucijsko nasljeđe koje je divljim psima pomagalo u komunikaciji s čoporom. „Parfemisanjem“ jakim mirisima pas je mogao da prenese poruku ostatku čopora o potencijalnom izvoru hrane. Pošto su mnoge vrste divljih pasa bile strvinari, privlačili su ih mirisi poput trulih lešina, koji ne mirišu bitno drugačije od izmeta.

Obilježavanje teritorije

Poznato je da životinje koje žive u čoporima obilježavaju teritoriju mokrenjem. Taj miris služi kao upozorenje suparničkim čoporima da se drže podalje.

Jedna od teorija je da divlji pas ili vuk valjanjem u izmetu ili ostacima druge životinje pokušava da prikrije miris te životinje ili, naprotiv, da ostavi vlastiti miris kao znak upozorenja. Iako ovo ne objašnjava u potpunosti zašto se kućni ljubimci upuštaju u takvo ponašanje, daje uvid u moguće evolucijske korijene.

Lovačka kamuflaža

Baš poput svojih predaka, i današnji psi se možda valjaju u neprijatnim mirisima kako bi prikrili vlastiti. Vukovi, na primjer, ne bi željeli da ih njihov plijen, poput jelena, nanjuši dok se približavaju. Ako bi svoj miris kamuflirali mirisom izmeta, lov bi predatorima bio znatno lakši.

Znak dosade

Ponekad je objašnjenje mnogo jednostavnije. Poznato je da pas kojem je dosadno ili koji nije dovoljno stimulisan može da pokazuje destruktivna ponašanja poput prekomjernog žvakanja ili kopanja. Zato nije teško zamisliti da valjanje u izmetu može biti još jedan znak da vašem psu treba posvetiti više pažnje i zaokupiti ga drugim, manje smrdljivim aktivnostima, prenosi Indeks.

