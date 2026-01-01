Ova tri znaka primaju "poziv koji se ne odbija"

Mjesec, na samom početku nove 2026. godine, nalazi se u Blizancima, gdje donosi lijepe vijesti za Blizance, Vodolije i Vage.

Mjesec u Blizancima donosi pojačanu radoznalost i potrebu za razgovorom. Emocije se u ovom periodu brže mijenjaju, ali se i lakše izražavaju kroz riječi, poruke i razmjenu mišljenja.

Ljudi imaju potrebu da govore o onome što osjećaju, ali često više analiziraju nego što zaista duboko proživljavaju emocije.

Period za druženje, i komunikaciju

Ovaj položaj Meseca povoljan je za druženja, kraća putovanja, učenje, pisanje i sve aktivnosti koje uključuju komunikaciju. Um je brz, ideje dolaze jedna za drugom, ali koncentracija može biti kratkog daha, pa se lako prelazi sa teme na temu.

U odnosima se traži mentalna povezanost, duhovitost i osećaj da druga strana razumije naše misli.

Nemir i nervoza

Mjesec u Blizancima može donijeti i nervozu, nemir ili rasutost, naročito ako je previše informacija ili obaveza odjednom. Zato je važno praviti pauze, birati riječi pažljivo i ne donositi ishitrene emotivne odluke.

Ovo je dobar trenutak da se nešto izgovori, razjasni ili podeli, jer iskrena komunikacija donosi olakšanje i osjećaj unutrašnje lakoće.