Ova tri znaka primaju "poziv koji se ne odbija"

01.01.2026
16:39
Komentari:0
Mjesec, na samom početku nove 2026. godine, nalazi se u Blizancima, gdje donosi lijepe vijesti za Blizance, Vodolije i Vage.
Mjesec u Blizancima donosi pojačanu radoznalost i potrebu za razgovorom. Emocije se u ovom periodu brže mijenjaju, ali se i lakše izražavaju kroz riječi, poruke i razmjenu mišljenja.
Ljudi imaju potrebu da govore o onome što osjećaju, ali često više analiziraju nego što zaista duboko proživljavaju emocije.
Ovaj položaj Meseca povoljan je za druženja, kraća putovanja, učenje, pisanje i sve aktivnosti koje uključuju komunikaciju. Um je brz, ideje dolaze jedna za drugom, ali koncentracija može biti kratkog daha, pa se lako prelazi sa teme na temu.
U odnosima se traži mentalna povezanost, duhovitost i osećaj da druga strana razumije naše misli.
Mjesec u Blizancima može donijeti i nervozu, nemir ili rasutost, naročito ako je previše informacija ili obaveza odjednom. Zato je važno praviti pauze, birati riječi pažljivo i ne donositi ishitrene emotivne odluke.
Ovo je dobar trenutak da se nešto izgovori, razjasni ili podeli, jer iskrena komunikacija donosi olakšanje i osjećaj unutrašnje lakoće.
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
8 h0
Zanimljivosti
10 h0
Najnovije
Najčitanije
19
30
19
26
19
23
19
17
19
12
Trenutno na programu