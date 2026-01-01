Logo
Large banner

Ova tri znaka primaju "poziv koji se ne odbija"

01.01.2026

16:39

Komentari:

0
Пун Мјесец
Foto: Frank Cone/Pexels

Mjesec, na samom početku nove 2026. godine, nalazi se u Blizancima, gdje donosi lijepe vijesti za Blizance, Vodolije i Vage.

Mjesec u Blizancima donosi pojačanu radoznalost i potrebu za razgovorom. Emocije se u ovom periodu brže mijenjaju, ali se i lakše izražavaju kroz riječi, poruke i razmjenu mišljenja.

Ljudi imaju potrebu da govore o onome što osjećaju, ali često više analiziraju nego što zaista duboko proživljavaju emocije.

Period za druženje, i komunikaciju

Ovaj položaj Meseca povoljan je za druženja, kraća putovanja, učenje, pisanje i sve aktivnosti koje uključuju komunikaciju. Um je brz, ideje dolaze jedna za drugom, ali koncentracija može biti kratkog daha, pa se lako prelazi sa teme na temu.

U odnosima se traži mentalna povezanost, duhovitost i osećaj da druga strana razumije naše misli.

Nemir i nervoza

Mjesec u Blizancima može donijeti i nervozu, nemir ili rasutost, naročito ako je previše informacija ili obaveza odjednom. Zato je važno praviti pauze, birati riječi pažljivo i ne donositi ishitrene emotivne odluke.

Ovo je dobar trenutak da se nešto izgovori, razjasni ili podeli, jer iskrena komunikacija donosi olakšanje i osjećaj unutrašnje lakoće.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

Mjesec

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Језиво тежак распоред Партизана у Евролиги за јануар: Могу ли до бар једне побједе?

Košarka

Jezivo težak raspored Partizana u Evroligi za januar: Mogu li do bar jedne pobjede?

3 h

0
Цвијановић упутила телеграм саучешћа предсједнику Швајцарске

Svijet

Cvijanović uputila telegram saučešća predsjedniku Švajcarske

3 h

0
Ови избори ће обиљежити 2026. годину

Svijet

Ovi izbori će obilježiti 2026. godinu

3 h

0
Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

Društvo

Zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović

3 h

0

Više iz rubrike

Дјеца рођена 1. јануара су прави лидери са особинама које изазивају завист

Zanimljivosti

Djeca rođena 1. januara su pravi lideri sa osobinama koje izazivaju zavist

6 h

0
Како се пише "Нова година" или "нова година"?

Zanimljivosti

Kako se piše "Nova godina" ili "nova godina"?

6 h

0
Ушла на пумпу да сипа гориво, па освојила 240.000 евра: Надзорна камера снимила реакцију

Zanimljivosti

Ušla na pumpu da sipa gorivo, pa osvojila 240.000 evra: Nadzorna kamera snimila reakciju

8 h

0
Радник Дизнијевог парка спасио публику од опасног реквизита

Zanimljivosti

Radnik Diznijevog parka spasio publiku od opasnog rekvizita

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

30

U Banjaluci ponovo bez naplate parkinga: Iz Gradske uprave pozivaju građane da budu "odgovorni"

19

26

U Trebinju nije falilo dobrog novogodišnjeg provoda: Veselo pod platanima

19

23

Danijela Dakanović iz Modriče prva beba rođena u Republici Srpskoj u 2026. godini

19

17

Doboj: Doček Nove godine uz vatromet i narodnjake

19

12

Svijeće za 13 nevinih žrtava koje je ubio Aleksandar Martinović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner