Djeca rođena 1. januara su pravi lideri sa osobinama koje izazivaju zavist

Rođenje djeteta za roditelje je uvijek poseban dan, a ima li ljepšeg načina za početak nove godine nego kada porodica dobije novog člana?

Smatra se da su djeca rođena 1. januara na neki način posebna, da su rođene vođe, odlučni i odgovorni, disciplinovani i da kada pred sebe postave cilj, rade sve kako bi ga ostvarili.

S obzirom na to da su djeca rođena 1. januara u horoskopu Jarac, prema astrološkim tumačenjima smatra se da su ambiciozni i fokusirani na izgradnju stabilnog života, ali su takođe i kreativni i duhoviti.

Ličnost i osobine

Liderstvo i ambicija: Imaju urođeni osjećaj za vođstvo, vođeni su ka uspehu i orijentisani ka ciljevima.

Marljivost i fokus: Praktični, odlučni, vredni i pažljivi, napreduju u okvirima strukture, ne vole haos.

Kreativnost i humor: Maštoviti, duhoviti, sarkastični i posjeduju odličan smisao za humor.

Odgovornost: Imaju izražen odgovornosti, želju da se istaknu i vode svoj svijet.

Izražavanje emocija: Mogu da budu stidljivi u izražavanju dubokih emocija.

Astrološki i simbolički aspekti

Horoskopski znak: Jarac (22. decembar – 19. januar).

Vladajuća planeta: Saturn, povezan sa disciplinom, pravilima i vremenom.

Iako se bebama rođenim 1. januara pripisuju određene osobine, ne treba ih uzimati zdravo za gotovo jer je ipak svako dijete individua sa drugačijom ličnošću i odrasta u različitim uslovima, a sve to ima uticaj na oblikovanje njegove ličnosti, prenosi Jumama.