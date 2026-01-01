Kako se piše "Nova godina" ili "nova godina"?

Nova godina počinje lijepim željama, ali i sitnim pravopisnim dilemama.

Pišemo poruke, šaljemo čestitke i želimo sreću za dane koji dolaze. Lijepe riječi uvijek dobro dođu, pogotovo kada znamo kako ih pravilno napisati.

Da li se piše “Nova godina” ili “nova godina”?

Nazivi praznika pišu se velikim početnim slovom. I zato ćemo napisati “Srećna Nova godina”, prenosi Srpskainfo.

A kada čestitamo cijelu predstojeći godinu, pravilno je ovako:

Srećna nova 2026. godina.