Kako se piše "Nova godina" ili "nova godina"?

01.01.2026
12:33
Nova godina počinje lijepim željama, ali i sitnim pravopisnim dilemama.
Pišemo poruke, šaljemo čestitke i želimo sreću za dane koji dolaze. Lijepe riječi uvijek dobro dođu, pogotovo kada znamo kako ih pravilno napisati.
Nazivi praznika pišu se velikim početnim slovom. I zato ćemo napisati “Srećna Nova godina”, prenosi Srpskainfo.
A kada čestitamo cijelu predstojeći godinu, pravilno je ovako:
Srećna nova 2026. godina.
