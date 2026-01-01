Sladić upozorava na naglu promjenu vremena: Biće dosta teškog, mokrog snijega

Kako je naveo, vremenska "klackalica" se nastavlja, i to u prilično nezahvalnom obliku, a detalji će odlučivati o vrsti padavina.

- Centralni dijelovi Bosne trenutno su u graničnoj situaciji, gd‌je sitnice odlučuju o tome hoće li padati kiša ili snijeg, s obzirom na to da su novi proračuni donekle ublažili prodor hladnijeg vazduha zbog pomjeranja osi doline prema zapadu. Za sada je izvjesno jedino to da 2. januara slijedi kratkotrajni jugo, a potom obilne padavine drugog dana vikenda, koje će u sarajevski kišomjer donijeti najmanje prosječnu jednomjesečnu količinu padavina za januar, i to u svega dan ili dva - pojasnio je Sladić.

Dodao je da je ovakav scenario izrazito rijedak za januar u kontinentalnim krajevima, jer se, kako je istakao, radi o jednom od sušnijih mjeseci u tom dijelu godine. Osvrnuo se i na prognozu za Hercegovinu.

- U Hercegovini se ne mogu isključiti bujične poplave usljed intenzivnih padavina i velikih količina kiše u kratkom vremenskom periodu, s obzirom na to da će se različite vazdušne mase miješati preko centralnog planinskog pojasa prema jugu - naglasio je.

Prema njegovim riječima, u većem dijelu Bosne, kao i u višim pred‌jelima sjeverne Hercegovine, očekuje se dosta teškog i mokrog snijega. Planinski krajevi bi, kako je zaključio, konačno mogli profitirati, pa bi se zimska sezona mogla odvijati bez većih prepreka, dok će januar 2026. godine vrlo brzo postati izuzetno vlažan mjesec.