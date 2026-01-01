Jutros u Srpskoj izmjereno čak minus 11

Prvi dan u novoj 2026. godini u Republici Srpskoj osvanuo je u velikom minusu.

Najhladnije je izmjereno u Gacku gdje je minus išao do 11. Ništa blaže nije bilo ni u Bileći, Kalinoviku, Sokocu, Han Pijesku, Čemernu gdje je izmjereno minus 10.

U Rudu je izmjereno minus devet, a u Višegradu i Mrkonjić Gradu minus osam.

U Novom Gradu, Prijedoru, Ribniku jutros u sedam časova izmjeren je minus sedam, a Kneževo i Foča, odnosno Banjaluka i Srebrenica bili su sa minus šest, odnosno minus pet.

"Najtopije" je bilo u Bijeljini gdje je izmjereno minus jedan.

Tokom dana pretežno sunčano uz porast temperature u odnosu na prethodne dane. Popodne će doći do naoblačenja na jugu i zapadu koje će doneti kišu, a u višim predelima susnežicu i sneg. U ostalim krajevima oblačno i suvo. Počeće da duva umeren do jak južni vetar.

Vjetar slab, a od sredine dana vetar će jačati. Popodne i uveče umeren do jak južnih smerova, u Krajini i u višim predelima ponegde i uz olujne udare vetra.

Maksimalna temperatura vazduha od 3°S do 10°S, u višim predelima od -2°S.