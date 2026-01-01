Logo
Large banner

Jutros u Srpskoj izmjereno čak minus 11

Izvor:

ATV

01.01.2026

09:49

Komentari:

0
Јутрос у Српској измјерено чак минус 11
Foto: Pixabay

Prvi dan u novoj 2026. godini u Republici Srpskoj osvanuo je u velikom minusu.

Najhladnije je izmjereno u Gacku gdje je minus išao do 11. Ništa blaže nije bilo ni u Bileći, Kalinoviku, Sokocu, Han Pijesku, Čemernu gdje je izmjereno minus 10.

U Rudu je izmjereno minus devet, a u Višegradu i Mrkonjić Gradu minus osam.

U Novom Gradu, Prijedoru, Ribniku jutros u sedam časova izmjeren je minus sedam, a Kneževo i Foča, odnosno Banjaluka i Srebrenica bili su sa minus šest, odnosno minus pet.

Beba

Društvo

Prva beba u Srpskoj je djevojčica Danijela

"Najtopije" je bilo u Bijeljini gdje je izmjereno minus jedan.

Tokom dana pretežno sunčano uz porast temperature u odnosu na prethodne dane. Popodne će doći do naoblačenja na jugu i zapadu koje će doneti kišu, a u višim predelima susnežicu i sneg. U ostalim krajevima oblačno i suvo. Počeće da duva umeren do jak južni vetar.

Vjetar slab, a od sredine dana vetar će jačati. Popodne i uveče umeren do jak južnih smerova, u Krajini i u višim predelima ponegde i uz olujne udare vetra.

Maksimalna temperatura vazduha od 3°S do 10°S, u višim predelima od -2°S.

Podijeli:

Tagovi:

hladnoća

Gacko

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Могућа поледица због ниске температуре

Društvo

Moguća poledica zbog niske temperature

2 h

0
Тешка несрећа у Приједору: Четворо повријеђених у судару четири аутомобила

Hronika

Teška nesreća u Prijedoru: Četvoro povrijeđenih u sudaru četiri automobila

2 h

0
Радник Дизнијевог парка спасио публику од опасног реквизита

Zanimljivosti

Radnik Diznijevog parka spasio publiku od opasnog rekvizita

2 h

0
Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева

Scena

Skandal organizatora: Nadica Ademov izašla na binu i odbila da pjeva

2 h

0

Više iz rubrike

Могућа поледица због ниске температуре

Društvo

Moguća poledica zbog niske temperature

2 h

0
beba bebe porodilište

Društvo

Prva beba u Srpskoj je djevojčica Danijela

2 h

0
Празне улице првог дана 2026. године

Društvo

Prazne ulice prvog dana 2026. godine

3 h

0
Без струје насеље Куљани, мрежа преоптерећена

Društvo

Bez struje naselje Kuljani, mreža preopterećena

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Sirijski bombaš samoubica htio ući u crkvu. Nije uspio, aktivirao je bombu na ulici

11

41

Karleuša otkrila detalje intime s Duškom: Nismo imali odnos...

11

39

Bugarska zvanično prešla na evro

11

27

Džejms Naneli novi košarkaš AEK-a iz Atine

11

17

Detalji stravičnog požara u Švajcarskoj: Najmanje 10 mrtvih, više povrijeđenih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner