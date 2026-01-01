Teška nesreća u Prijedoru: Četvoro povrijeđenih u sudaru četiri automobila

U sudaru četiri automobila na magistralnom putu Prijedor–Banjaluka, koji se dogodio posljednjeg dana 2025. godine, četiri osobe su povrijeđene, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Prijedor, 31. decembra oko 19.40 časova na magistralnom putu Prijedor Banjaluka, u mjestu Srednji Jakupovići, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri putnička automobila.

– U sudaru su učestvovali honda kojom je upravljalo lice D.V. iz Prijedora, pasat, kojim je upravljalo lice M.M. iz Prijedora, mercedes, kojim je upravljalo lice Ž.M. iz Prijedora, te pežo, kojim je upravljalo lice N.Đ., državljanin Srbije. Tom prilikom lake tjelesne povrede zadobili su D.V. iz Prijedora, vozač honde, Ž.M. iz Prijedora, suvozač u pasatu, Ž.M. iz Prijedora, vozač mercedesa, kao i A.M. iz Prijedora, suvozač u mercedesu – potvrdila je Zvezdana Alendarević, portparolka PU Prijedor, prenosi Prijedor danas.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, a tokom njegovog trajanja saobraćaj je bio preusmjeren na alternativne pravce.