Radnik Diznijevog parka spasio publiku od opasnog rekvizita

Radnik tematskog parka Valt Dizni Vorld u američkoj saveznoj državi Floridi juče je spriječio da publiku pogodi rekvizit u obliku stijene težak 180 kilograma.
Do incidenta je došlo tokom predstave Indijana Džons, u kojoj su rekonstruirane scene iz filma. Video prikazuje radnika kako dotrčava i sprječava se ispred kotrljajuće stijene koja je bila u neposrednoj blizini posjetilaca.
- Posvećeni smo pružanju podrške našem zaposleniku. Sigurnost je u središtu svega što radimo, a taj dio predstave biće modifikovan nakon što naš sigurnosni tim sagleda što se dogodilo - saopštili su iz Diznija.
NEW: During Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! at Disney’s Hollywood Studios today, a 400-pound boulder prop dislodged from its track. A Cast Member was injured stopping it before it reached the audience. Disney says the Cast Member received immediate care and is recovering. pic.twitter.com/TxbWYV25OX— Scott Gustin (@ScottGustin) December 31, 2025
Scena je inspirisana filmom Otimači izgubljenog kovčega iz 1981., u kojem Harison Ford u ulozi Indijana Džonsa bježi od ogromne stijene, prenosi Bi-bi-si.
