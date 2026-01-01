Radnik Diznijevog parka spasio publiku od opasnog rekvizita

Radnik tematskog parka Valt Dizni Vorld u američkoj saveznoj državi Floridi juče je spriječio da publiku pogodi rekvizit u obliku stijene težak 180 kilograma.

Do incidenta je došlo tokom predstave Indijana Džons, u kojoj su rekonstruirane scene iz filma. Video prikazuje radnika kako dotrčava i sprječava se ispred kotrljajuće stijene koja je bila u neposrednoj blizini posjetilaca.

- Posvećeni smo pružanju podrške našem zaposleniku. Sigurnost je u središtu svega što radimo, a taj dio predstave biće modifikovan nakon što naš sigurnosni tim sagleda što se dogodilo - saopštili su iz Diznija.

NEW: During Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! at Disney’s Hollywood Studios today, a 400-pound boulder prop dislodged from its track. A Cast Member was injured stopping it before it reached the audience. Disney says the Cast Member received immediate care and is recovering. pic.twitter.com/TxbWYV25OX — Scott Gustin (@ScottGustin) December 31, 2025

Scena je inspirisana filmom Otimači izgubljenog kovčega iz 1981., u kojem Harison Ford u ulozi Indijana Džonsa bježi od ogromne stijene, prenosi Bi-bi-si.