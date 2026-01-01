Logo
Radnik Diznijevog parka spasio publiku od opasnog rekvizita

01.01.2026

09:26

Foto: X/@ScottGustin

Radnik tematskog parka Valt Dizni Vorld u američkoj saveznoj državi Floridi juče je spriječio da publiku pogodi rekvizit u obliku stijene težak 180 kilograma.

Do incidenta je došlo tokom predstave Indijana Džons, u kojoj su rekonstruirane scene iz filma. Video prikazuje radnika kako dotrčava i sprječava se ispred kotrljajuće stijene koja je bila u neposrednoj blizini posjetilaca.

- Posvećeni smo pružanju podrške našem zaposleniku. Sigurnost je u središtu svega što radimo, a taj dio predstave biće modifikovan nakon što naš sigurnosni tim sagleda što se dogodilo - saopštili su iz Diznija.

Scena je inspirisana filmom Otimači izgubljenog kovčega iz 1981., u kojem Harison Ford u ulozi Indijana Džonsa bježi od ogromne stijene, prenosi Bi-bi-si.

