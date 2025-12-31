Srpska kuhinja na 12. mjestu najboljih na svijetu

Srbija se našla na 12. mjestu u rangiranju godišnje liste najboljih kuhinja i jela svjetske enciklopedije ukusa Tejst atlas (Taste Atlas), saopštilo je Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES.

Kako je navedeno, ovogodišnji rezultati temelje se na 590.228 ocjena posjetilaca platforme za 16.357 jela iz svih dijelova svijeta.

Direktor HORES-a Georgije Genov napomenuo je da je pozicija Italije rezultat višedecenijskog sistematskog rada.

''Naravno, Italija radi već 50 godina upravo na kvalitetu hrane, na kvalitetu restorana, na izvozu hrane, na turizmu, na promociji, na stvaranju brenda i naravno da je neprikosnovena u svakom slučaju. Mi smo 12. što pokazuje potencijal da imamo šanse da napredujemo mnogo više nego što smo danas, ukoliko zaista krenemo tim putem kojim su Italijani išli'', dodao je on.