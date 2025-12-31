Sujevjerja koja se vezuju za početak godine: Ove stvari ne bi trebalo raditi 1. januara

Izvor:
Mnoga vjerovanja i sujeverja vezuju se za početak Nove godine.
Prema nekim običajima, određeni rituali mogu da privuku sreću, dok neki postupci navodno donose nesreću. Ako ste sujevjerni, evo šta biste, prema starim vjerovanjima, trebalo da radite, a čega da se klonite 1. januara.
1. Ne iznosite ništa iz kuće
Bilo da je u pitanju smeće, stvari za poklon ili predmeti koje planirate da odložite, 1. januar je dan kada ništa ne bi trebalo da napusti dom. Prema sujeverju, iznošenje stvari „odvlači“ blagostanje, dok unošenje novih predmeta privlači sreću i prosperitet, prenosi Kurir.
2. Ne čistite i ne sređujte kuću
Sujevjerni vjeruju da čišćenjem doma prvog dana nove godine „ispirate“ zdravlje ukućana. Dakle, danas je bolje prepustiti kućne poslove i ostaviti prostor za dobru energiju.
3. Ne perite veš
Razlog je isti kao za čišćenje – pranje veša na prvi dan navodno „ispira“ zdravlje članova porodice. Bolje je odložiti veš za neki drugi dan i posvetiti se odmoru i sreći.
4. Pazite da ne polomite ništa
Iako slučajno, lomljenje predmeta prvog dana godine smatra se lošim znakom. Sujevjerje kaže da polomljeni predmeti na početku godine privlače nesreću i poteškoće u narednih 12 mjeseci.
5. Nemojte da plačete
Prvi dan nove godine treba provesti u radosti i miru.
Sujevjerni vjeruju da suze i tuga na ovaj dan mogu „obojiti“ cijelu godinu i privući negativnu energiju.
