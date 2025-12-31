Vjerovanje kaže da ćete tako privući bogatstvo: Ovih nekoliko stvari obavezno uradite 31. decembra

Od pamtiveka vjeruje se da ukoliko u novu godinu uđete sa neplaćenim računima kuburićete sa novcem narednih 12 mjeseci.

Zato, prije novogodišnjih praznika treba izmiriti sve dugove i platiti sve račune.

Takođe, da biste privukli bogatstvo, tokom dočeka u džepu treba držati nekoliko novčića, a ni novčanik ne treba da bude prazan. Time ćete prizvati bogatu godinu.

Prvi gost u kući trebalo bi da vam bude vedra, zdrava i dobronamjerna osoba, a valja se da odmah ujutru 1. januara započnete neki mali posao.

Domaćice od davnina paze na to da im smeće i prljav veš iz stare godine ne dočeka novu, kao i da jela na svečanoj trpezi ostaju do jutra, prenosi Stil.

Razne neobične novogodišnje običaje i vjerovanja imaju i drugi narodi.

Tako, na primjer, Danci imaju običaj da u ponoć svi skoče sa stolica, a Austrijanci uz svečanu večeru imaju dezert – sladoled od nane, i to u obliku djeteline sa četiri lista.