Nastavljena potraga za nestalim avionom

U južnom dijelu Indijskog okeana nastavljena je potraga za putničkim avionom kompanije "Malezija erlajns", gotovo 12 godina nakon što je letjelica nestala sa 239 putnika i članova posade, saopštilo je malezijsko Ministarstvo saobraćaja.

Američki tim opremljen najsavremenijim robotima za podvodna istraživanja počeo je da pretražuje morsko dno tražeći tragove koji su promakli učesnicima prethodnih potraga.

Vlada Malezije odobrila je novi pokušaj koji predvodi firma za morsku robotiku "Oušn infiniti", sa sjedištem u Teksasu. Prema ugovoru, kompanija neće naplatiti svoj rad, ako potraga ne donese rezultate, prenio je AFP.

Avion "Boing 777" sa oznakom "MH370" poletio je prema Pekingu iz Kuala Lumpura neposredno poslije ponoći 8. marta 2014. godine.

Let je trebao da traje šest sati, ali manje od 60 minuta kasnije, njegov transponder se ugasio i avion je nestao sa civilnog radara.

Vojni radari su kasnije pokazali da je avion naglo skrenuo ka zapadu, vratio se na kopno iznad Malezije i potom se zaputio ka jugu, preko ogromnog prostranstva Indijskog okeana.

Potraga je obustavljena 2017. godine, a misteriozni nestanak aviona iznjedrio je teorije koje se kreću od otmice do namjerne akcije pilota.