Logo
Large banner

Nastavljena potraga za nestalim avionom

30.12.2025

22:13

Komentari:

0
Слијетање авиона у магловито Сарајево
Foto: Facebook/Screenshot/Aviation Gallery

U južnom dijelu Indijskog okeana nastavljena je potraga za putničkim avionom kompanije "Malezija erlajns", gotovo 12 godina nakon što je letjelica nestala sa 239 putnika i članova posade, saopštilo je malezijsko Ministarstvo saobraćaja.

Američki tim opremljen najsavremenijim robotima za podvodna istraživanja počeo je da pretražuje morsko dno tražeći tragove koji su promakli učesnicima prethodnih potraga.

Vlada Malezije odobrila je novi pokušaj koji predvodi firma za morsku robotiku "Oušn infiniti", sa sjedištem u Teksasu. Prema ugovoru, kompanija neće naplatiti svoj rad, ako potraga ne donese rezultate, prenio je AFP.

Avion "Boing 777" sa oznakom "MH370" poletio je prema Pekingu iz Kuala Lumpura neposredno poslije ponoći 8. marta 2014. godine.

Let je trebao da traje šest sati, ali manje od 60 minuta kasnije, njegov transponder se ugasio i avion je nestao sa civilnog radara.

Vojni radari su kasnije pokazali da je avion naglo skrenuo ka zapadu, vratio se na kopno iznad Malezije i potom se zaputio ka jugu, preko ogromnog prostranstva Indijskog okeana.

Potraga je obustavljena 2017. godine, a misteriozni nestanak aviona iznjedrio je teorije koje se kreću od otmice do namjerne akcije pilota.

Podijeli:

Tagovi:

avion

potraga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Преминуо некада најтежи човјек на свијету

Zanimljivosti

Preminuo nekada najteži čovjek na svijetu

3 h

0
Зашто је Брижит Бардо била толико привлачна свима?

Zanimljivosti

Zašto je Brižit Bardo bila toliko privlačna svima?

4 h

0
Шта је то златни рез и зашто га повезујемо са љепотом?

Zanimljivosti

Šta je to zlatni rez i zašto ga povezujemo sa ljepotom?

4 h

0
Научници тврде: Какао ће замијенити биљка која расте и у Херцеговини

Zanimljivosti

Naučnici tvrde: Kakao će zamijeniti biljka koja raste i u Hercegovini

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona za 9,5 milijardi dolara

22

56

Tursku ove godine pogodilo 53.262 zemljotresa

22

44

Partizan nastavio crni niz u Evroligi

22

35

Nakon borbe s rakom: Preminula unuka Džona F. Kenedija

22

33

"Dizni" mora platiti 10 miliona dolara: Kršili privatnost djece?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner