Logo
Large banner

Naučnici tvrde: Kakao će zamijeniti biljka koja raste i u Hercegovini

Izvor:

Bljesak

30.12.2025

18:10

Komentari:

0
Научници тврде: Какао ће замијенити биљка која расте и у Херцеговини
Foto: Printscreen/Youtube/Sweet grandma

Klimatske promjene sve ozbiljnije ugrožavaju usjeve kakaa, a čokolada se danas sve češće opisuje kao svojevrsni "klimatski barometar".

Oko 60 odsto svjetskog kakaa dolazi iz zapadne Afrike, naročito iz Obale Slonovače i Gane, zemalja s toplom i vlažnom klimom, u kojima se periodi obilnih oborina izmjenjuju s kratkim sušama.

Međutim, posljednje dvije godine donijele su dramatičan pad proizvodnje, i do 40 odsto.

Posljedice su već vidljive. Cijene čokolade dosegle su najviši nivou još od 70-ih godina prošlog vijeka, a stručnjaci upozoravaju kako bi se svijet do 2050. godine mogao suočiti s ozbiljnim nestašicama kakaa.

Klimatske promjene

Iako su se kao uzroci problema spominjali ilegalno rudarenje zlata, starost stabala ili krijumčarenje, istraživanja pokazuju kako je ključni uzrok ekstremno i nepredvidivo vrijeme.

elita

Scena

Napustili emisiju, danas uslijedile žestoke kazne na Pinku

Za svaki stepen Celzijusa porasta temperature atmosfera može zadržati oko sedam posto više vlage, što dovodi do snažnijih pljuskova. To uzrokuje zadržavanje vode u tlu, eroziju i širenje gljivičnih bolesti koje uništavaju usjeve kakaa.

Rješenje s Mediterana

Naučnici su alternativu pronašli u rogaču. Ova biljka, iz mediteranskih krajeva, poznata je po visokoj otpornosti na sušu i visoke temperature, uz minimalne potrebe za vodom. Nakon prženja, rogač oslobađa aromu sličnu kakau, ali mu okus nije u potpunosti identičan. Kako bi to promijenili, istraživači su razvili dvije tehnike zasnovane na upotrebi enzima, koje pojačavaju gorčinu i prirodnu slatkoću biljke.

Za razliku od agresivnih hemijskih metoda, ovaj je pristup jednostavan, ekološki prihvatljiv i zahtijeva minimalnu obradu.

Коприва

Zdravlje

Ovo je najzdravija biljka na svijetu, a sada više niko neće da je koristi

Naučnici vjeruju kako bi unaprijeđeni okus rogača mogao podstaći proizvođače koristiti ga u proizvodima koji se tradicionalno rade od kakaa, poput čokoladnih ploča, kakao-praha i napitaka.

Ako bi se ova praksa primijenila u većem opsegu, zavisnost industrije o kakau mogla bi se znatno smanjiti, čime bi se lanci snabd‌jeli učinili otpornijima na klimatske promjene i bolesti usjeva, piše Bljesak.info.

Hercegovina i rogač

Rogač (Ceratonia siliqua) je mediteranska zimzelena biljka, cijenjena kao hrana i lijek, koja raste i u toplijim i kraškim područjima Hercegovine.

Tradicionalno se sadi kao važna dopunska kultura poput šipka ili lovora.

Mahune se koriste za brašno, sirup, likere, te kao zdrava zamjena za kakao.

Podijeli:

Tagovi:

rogač

biljka

kakao

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

Scena

Napustili emisiju, danas uslijedile žestoke kazne na Pinku

2 h

0
Након бурне дебате усвојен италијански буџет

Svijet

Nakon burne debate usvojen italijanski budžet

2 h

0
Седам мистериозних језика које нико није успио да дешифрује

Zanimljivosti

Sedam misterioznih jezika koje niko nije uspio da dešifruje

2 h

0
Смјене у бањалучком СДС-у, доводе се подобни људи Драшку Станивуковићу?

Banja Luka

Smjene u banjalučkom SDS-u, dovode se podobni ljudi Drašku Stanivukoviću?

2 h

2

Više iz rubrike

Седам мистериозних језика које нико није успио да дешифрује

Zanimljivosti

Sedam misterioznih jezika koje niko nije uspio da dešifruje

2 h

0
Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Zanimljivosti

Januar 2026. donosi nagradu za 4 horoskopska znaka: Sve što su davali vraća im se duplo

3 h

0
Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Zanimljivosti

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

9 h

0
И раније су "прогнозирали" свашта: Шамани у Перуу предвиђају болест Трампа и пад Мадура

Zanimljivosti

I ranije su "prognozirali" svašta: Šamani u Peruu predviđaju bolest Trampa i pad Madura

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner