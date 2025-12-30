Nakon burne debate usvojen italijanski budžet

Italijanski parlament usvojio je budžet za 2026. godinu sa 216 glasova "za", 126 "protiv" i tri uzdržana glasa nakon burne debate koja se djelimično vodila i unutar redova vladajuće koalicije, javila je agencija ANSA.

Budžet je uoči glasanja povećan za 22 milijarde evra, a promjene koje omogućavaju građanima da ranije počnu da primaju državnu penziju izazvale su negodovanje pojedinih stranaka i poslanika.

Ova pitanja su riješena unutar koalicije koja podržava premijera Đorđu Meloni, ali sindikati i opozicione stranke su nastavili da kritikuju budžet.

Oni smatraju da nije učinjeno dovoljno da se podstakne ekonomski rast ili da se zadovolje potrebe nacionalnog zdravstvenog sistema.

Budžet je kritikovan i zbog povećanja vojnih izdataka u skladu sa zahtjevima predsjednika SAD Donalda Trampa prema članicama NATO saveza, kao i zbog povećanja nameta na dizel gorivo.

Jedna od glavnih mjera je smanjenje poreza na dohodak za zarade između 28.000 i 50.000 evra godišnje sa poreske stope od 35 odsto na 33 odsto.

Uvedeni su dodatni nameti bankama i osiguravajućim kućama od oko 4,4 milijarde evra da bi se pomoglo u plaćanju novih mjera.