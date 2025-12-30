Logo
Nakon burne debate usvojen italijanski budžet

Izvor:

SRNA

30.12.2025

17:53

Komentari:

0
Italijanski parlament usvojio je budžet za 2026. godinu sa 216 glasova "za", 126 "protiv" i tri uzdržana glasa nakon burne debate koja se djelimično vodila i unutar redova vladajuće koalicije, javila je agencija ANSA.

Budžet je uoči glasanja povećan za 22 milijarde evra, a promjene koje omogućavaju građanima da ranije počnu da primaju državnu penziju izazvale su negodovanje pojedinih stranaka i poslanika.

Ova pitanja su riješena unutar koalicije koja podržava premijera Đorđu Meloni, ali sindikati i opozicione stranke su nastavili da kritikuju budžet.

Жичара-Италија-заглављени путници

Svijet

Hitne službe evakuišu zarobljene na žičari, prve fotografije sa lica mjesta

Oni smatraju da nije učinjeno dovoljno da se podstakne ekonomski rast ili da se zadovolje potrebe nacionalnog zdravstvenog sistema.

Budžet je kritikovan i zbog povećanja vojnih izdataka u skladu sa zahtjevima predsjednika SAD Donalda Trampa prema članicama NATO saveza, kao i zbog povećanja nameta na dizel gorivo.

meloni

Svijet

Đorđa Meloni zbog jedne objave dospjela u sami vrh po popularnosti na društvenim mrežama

Jedna od glavnih mjera je smanjenje poreza na dohodak za zarade između 28.000 i 50.000 evra godišnje sa poreske stope od 35 odsto na 33 odsto.

Uvedeni su dodatni nameti bankama i osiguravajućim kućama od oko 4,4 milijarde evra da bi se pomoglo u plaćanju novih mjera.

Italija

Parlament

budžet

usvojen budžet

