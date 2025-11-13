Logo
Large banner

Meloni: Nastavlja se slanje migranata u Albaniju

Izvor:

Agencije

13.11.2025

16:22

Komentari:

0
Đorđa Meloni Italija premijerka
Foto: Tanjug/AP

Italijanski premijer Đorđa Meloni izjavila je da je njena vlada odlučna da nastavi da šalje migrante u Albaniju iako se sudovi protive tom planu.

Tokom sastanka sa albanskim premijerom Edijem Ramom u Rimu, Melonijeva je rekla da su mnogi radili na tome da uspore ili blokiraju Protokol o migrantima između Italije i Albanije.

Ona je naglasila da je njena vlada odlučna da krene naprijed, jer je to mehanizam koji ima potencijal da promijeni paradigmu upravljanja imigracijama, prenijela je agencija ANSA.

meloni tramp

Svijet

Tramp hvali Meloni: ''Rizikovaću, ti si prelijepa mlada žena“

Rim i Tirana ranije su sklopili sporazum prema kojem će Italija slati u Albaniju migrante koji morskim putem stignu na italijansko kopno.

Predviđeno je da migranti borave u centrima u Albaniji, koje finansira Vlada Italije, dok se razmatraju njihovi zahtjevi za azil.

Italijanski sudovi osporili su zakonitost ovog aranžmana i naredili da migranti budu vraćeni iz Albanije u Italiju.

Podijeli:

Tagovi:

Đorđa Meloni

Albanija

migranti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Đorđa Meloni Italija premijerka

Svijet

Meloni o ubistvu Kirka: Platio je životom

1 mj

0
Појачане мјере обезбјеђења Ђорђе Мелони

Svijet

Pojačane mjere obezbjeđenja Đorđe Meloni

1 mj

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Svijet

Meloni oštro "ljevičarskim" ekstremistima: Imamo li blaže kazne za one koji ubijaju političare na "desnici"?

1 mj

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Svijet

Meloni poručila ''Koaliciji voljnih'': Italija neće slati mirovne trupe u Ukrajinu

2 mj

0

Više iz rubrike

У Риму изложена чувена Библија

Svijet

U Rimu izložena čuvena Biblija

3 h

0
Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

Svijet

Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

3 h

0
"Не могу више ово да поднесем": Принц сазнао да је све процурило у јавност

Svijet

"Ne mogu više ovo da podnesem": Princ saznao da je sve procurilo u javnost

3 h

0
Москва открива: Шта ће се десити ако САД спроведу нуклеарне пробе

Svijet

Moskva otkriva: Šta će se desiti ako SAD sprovedu nuklearne probe

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner