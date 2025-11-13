Meloni: Nastavlja se slanje migranata u Albaniju

Italijanski premijer Đorđa Meloni izjavila je da je njena vlada odlučna da nastavi da šalje migrante u Albaniju iako se sudovi protive tom planu.

Tokom sastanka sa albanskim premijerom Edijem Ramom u Rimu, Melonijeva je rekla da su mnogi radili na tome da uspore ili blokiraju Protokol o migrantima između Italije i Albanije.

Ona je naglasila da je njena vlada odlučna da krene naprijed, jer je to mehanizam koji ima potencijal da promijeni paradigmu upravljanja imigracijama, prenijela je agencija ANSA.

Rim i Tirana ranije su sklopili sporazum prema kojem će Italija slati u Albaniju migrante koji morskim putem stignu na italijansko kopno.

Predviđeno je da migranti borave u centrima u Albaniji, koje finansira Vlada Italije, dok se razmatraju njihovi zahtjevi za azil.

Italijanski sudovi osporili su zakonitost ovog aranžmana i naredili da migranti budu vraćeni iz Albanije u Italiju.