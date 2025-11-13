Moskva otkriva: Šta će se desiti ako SAD sprovedu nuklearne probe

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je istakao da će Rusija imati odgovarajuću reakciju ukoliko druge zemlje sprovedu nuklearne probe, prenosi agencija RIA Novosti.

"Kao što je naš predsjednik više puta rekao, Ruska Federacija će postupati u skladu sa tim. Testiranje nuklearnog oružja u suštini znači da će ovaj prilično dug period tokom kojeg je bila na snazi sveobuhvatna zabrana nuklearnih testiranja biti prekinut", rekao je Peskov novinarima.

Ranije je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da je obećanje američkog predsjednika Donalda Trampa da će nastaviti nuklearna ispitivanja usmjereno na provjeru bezbjednosti oružja.

Tramp je 30. oktobra objavio da je naredio testiranje nuklearnog oružja "ravnopravno" sa drugim zemljama koje ga navodno već sprovode.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Rusija uzvratiti ako bilo koja nuklearna sila izvrši nuklearne probe.

Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov je izjavio da smatra svrsishodnim da se odmah započne priprema za nuklearna testiranja na poligonu "Nova zemlja".