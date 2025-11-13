Pao dogovor: Njemačka uvodi hibridni model služenja vojske

Vladajuće stranke u Njemačkoj dogovorile su novi model vojne službe, koji kombinuje dobrovoljnu službu sa mogućnošću obaveznog poziva ukoliko bezbjednosne potrebe to zahtijevaju, saopštili su danas njemački koalicioni partneri.

Dogovor su postigli konzervativci njemačkog kancelara Fridriha Merca i Socijaldemokrate (SPD), prenio je Rojters.

Prema predloženom planu svi 18-godišnjaci će dobiti upitnik o interesovanju za vojnu službu.

Takođe se uvodi sistem registracije i medicinskih pregleda, počev od generacije rođene 2008. godine.

Dobrovoljni regruti će primati mjesečnu platu od 2.600 evra i eventualna obavezna regrutacija će biti predmet posebnog glasanja u Bundestagu.

Njemačka je tokom Hladnog rata imala gotovo 500.000 vojnika, ali je broj snaga smanjen tokom mirnodopskih godina.

Danas Bundesver broji oko 182.000 vojnika, a vlada planira da poveća taj broj na između 255.000 i 270.000, uz dodatnih 200.000 rezervista.