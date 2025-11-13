Evo šta vam tijelo poručuje ako stalno osjećate hladnoću

Zašto neki ljudi često osjećaju da im je uvijek hladno i bez vidljivog razloga? Učestali osjećaj hladnoće može ukazivati na neko zdravstveno stanje.

Zašto vam je uvijek hladno? Iznenadiće vas pravi razlog za to.

Ovo može da bude 5 mogućih uzroka, a pravi razlog vas možda može i šokirati.

Neki ljudi se često osjećaju hladnoću bez vidljivog razloga. Ipak, učestali osjećaj hladnoće može ukazivati na neko zdravstveno stanje, kao što su hipotireoza, anemija ili loša cirkulacija.

Normalno je da vam bude hladno kada su niske temperature, ali ako se hladnoća osjeća stalno, može postojati neki dublji uzrok ili razlog. Evo nekoliko mogućih razloga zbog kojih vam je uvijek hladno.

Beta blokatori

Lijekovi poput metoprolola mogu smanjiti protok krvi u ruke i stopala, što dovodi do osjećaja hladnoće. Ovi lijekovi usporavaju rad srca, poboljšavaju cirkulaciju i snižavaju krvni pritisak.

Stanja šećera u krvi

Periferna neuropatija, koja oštećuje nerve u rukama i stopalima, može biti posljedica nelečenog visokog nivoa šećera u krvi. Kada se razvije ova neuropatija, možete osjećati utrnulost ili čak bol, a vaši ruke i stopala mogu biti hladni jer ti nervi prenose informacije o temperaturi.

Dehidracija

Ako vam je hladno, to može da bude razlog da treba da pijete više vode. Voda, koja pomaže u regulaciji telesne temperature, čini više od dvije trećine vaše tjelesne težine. Adekvatan unos vode pomaže da zadržite toplinu, dok dehidracija može učiniti vaše tijelo osjetljivijim na ekstremne temperature.

Hipotireoza

Stalna hladnoća može biti čest simptom hipotireoze, stanja kada štitna žlijezda luči nedovoljno hormona. U takvim slučajevima, metabolizam se usporava, što spriječava tijelo da proizvodi dovoljno toplote.

Anemija usljed nedostatka gvožđa

Anemija koja proizilazi iz nedostatka gvožđa jedan je od najčešćih uzroka stalnog osjećaja hladnoće. Gvožđe je ključno za crvena krvna zrnca da prenose kiseonik kroz tijelo, što pomaže u proizvodnji toplote. Nizak nivo gvožđa može usporiti rad štitne žlijezde, što dovodi do hipotireoze i osjećaja hladnoće.