Detalji nezapamćene tragedije: Otac odveo sina da se vidi sa majkom, ona ga ubila na brutalan način

Olena Stasjuk (55) ukrajinskog porijekla, sinoć je kuhinjskim nožem prerezala grkljan svom sinu Đovaniju (9) u njihovom stanu u centru italijanskog gradića Muđa kod Trsta.

Policajci su zatekli tijelo mališana u kupatilu i odmah uhapsili majku koja je, nakon zločina pokušala da naudi sebi.

Olena se razvela se od svog supruga Paola Tramea (58), italijanskog državljanina i oca maloljetne žrtve, a kada su se supružnici rastali – mališan je povjeren njemu na staranje.

Međutim, prema sudskoj odluci, djetetu je bilo dozvoljeno da se viđa sa majkom dva puta nedjeljno u njenom stanu u Ulici Markoni. Tako je dječak – koji je pohađao četvrti razred slovenačke osnovne škole u Muđi – i juče otišao kod majke, a ona je trebalo da ga vrati ocu sinoć oko 21 sat.

Tijelo dječaka zatečeno u kupatilu

Kako se bivša supruga ni sin nisu javljali na telefon, otac je alarmirao policiju i vatrogasce, i tada je otkriven stravičan zločin. Policija je po dolasku u stan i zatekla jezivu scenu – pronašli su tijelo dječaka u kupatilu.

Ispostavilo se da je dječak bio mrtav satima, a njegova majka, koja je odmah prevezena u bolnicu, bila je u stanju šoka i imala je posjekotine na rukama, piše italijanski Il Messaggero.

Na društvenim mrežama je objavljena i fotografija na kojoj se vidi stan u kojem je živjela majka koja je ubila sina.

Prema navodima italijanskih medija, porodica je već bila pod nadzorom suda i socijalnih službi. Majka je, kako se navodi, bila u evidenciji Centra za mentalno zdravlje.

Nakon uviđaja koji su obavili istražni sudija i forenzički tim policije, utvrđeno je da je majka ubila sina, zbog čega je uhapšena. Nakon saniranja povreda u bolnici, Olena je prebačena u Okružni zatvor u Trstu.

“Govorio sam joj da treba ljekari da joj pomognu”

Duboko potresen tragedijom, Andrea Destradi, sveštenik Tršćanske biskupije, rekao je da je poznavao porodicu i da ništa nije ukazivalo na ovakav ishod.

– Znao sam da joj (Oleni) je bila potrebna pomoć. Dolazila je više puta posljednjih godina da me zamoli da joj pomognem da pronađe posao, ali poslove je stalno mijenjala, jer nije uspjevala da zadrži nijedan. Shvatio sam da to nije vrsta pomoći koja joj je zapravo potrebna. Trebao joj je stručan, profesionalan oblik pomoći, koji prevazilazi moje mogućnosti. Govorio sam joj: “Pusti da ti ljekari pomognu”, ali je bila uvjerena da joj pomoć nije potrebna – ispričao je sveštenik za italijanski list Republika.

Proglašen dan žalosti

Gradonačelnik Muđe, Paolo Polidori, izjavio je da je u gradu proglašen dan žalosti.

– Upravo sam proglasio dan žalosti u gradu, još ne znamo da li će trajati jedan ili tri dana. Ovo je zaista nezamisliva tragedija za cijelu zajednicu – rekao je Polidori za Adnkronos.

Kako je dodao, sve ceremonije planirane u ovom italijanskom gradiću biće otkazane.

Gradonačelnik je potvrdio da je porodica već godinama bila pod nadzorom socijalnih službi i suda, ali da nikada nisu primijećeni znakovi koji bi ukazivali na ovako tragičan ishod.

– Održao sam jutros sastanak sa socijalnim radnicima, koji su o tragediji obavijestili školu. Želim da naglasim da je slučaj bio praćen godinama, ali bez ijednog upozorenja koje bi nagovijestilo ovakav ishod – radilo se o razvodu supružnika, ništa više. Ostajemo u stalnom kontaktu s policijom – zaključio je Polidori.

Oko podneva je počeo komemorativni skup. Minutom ćutanja i paljenjem svijeća, okupljeni drugari i članovi fudbalskog tima ubijenog dječaka odaju počast mališanu.