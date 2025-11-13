Logo
Širi se korupcionaški skandal: I Zelenski u SMS porukama

Izvor:

B92

13.11.2025

12:35

Komentari:

0
Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio pritvor sa mogućnošću plaćanja kaucije od 1.958.900 evra za još jednog zvaničnika umiješanog u slučaj korupcije i pranja novca u energetskom sektoru, saopštilo je Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije.

Operacija, koju je sproveo Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU), otkrila je šemu kriminalne organizacije koja je uticala na strateška preduzeća državnog sektora, uključujući Energoatom, prenio je "Ukrinform".

Милош Биковић-10092025

Scena

Miloš Biković otkrio svoje porijeklo: Njegova porodica promijenila prezime

Do sada je identifikovano sedam osumnjičenih: biznismen, koji se smatra da je navodni vođa kriminalne grupe, bivši savjetnik ministra energetike, izvršni direktor za fizičku zaštitu i bezbjednost NNEGC Energoatom i četiri zaposlena u službi za pranje novca.

Do sada je privedeno petoro od sedam osumnjičenih.

U središtu slučaja navodno blizak saradnik predsjednika Volodimira Zelenskog.

Korupcionaški skandal u Ukrajini dobija sve šire razmjere: ministar pravde German Galušenko i ministarka energetike Svitlana Grinčuk podnijeli su ostavke na zahtjev predsjednika.

Akcije pretresa su sprovedene kod oko 70 visokih državnih službenika.

Мирнес Ђулан

Društvo

Zeničanin na neobičan način proizvodi struju - ne plaća ništa

Tokom istrage prikupljene su hiljade sati audio-snimaka, koji bi trebalo da dokažu postojanje visoko organizovane kriminalne grupe u energetskom i odbrambenom sektoru.

I Zelenski u SMS porukama

Veličina i dubina ovog, posljednjeg u nizu, korupcionih skandala koji tresu Ukrajinu je tolika da se i same ukrajinske antikorupcione snage jedva bore sa hiljadama podataka, poruka i snimaka svih aktera.

Tako se među snimljenim konverzacijama između glavnooptuženih našao i sam ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Гугл

Nauka i tehnologija

Gugl u krizi: Zbog čega je tehnološki gigant pod istragom?

Naime, kako prenose danas ukrajinski mediji, na jednom od snimaka NABU-a navodi se da je predsjednik Zelenski pozvao bivšeg ministra energetike, inače optuženog u ovom skandalu, Germana Galuščenka, nakon što je primio poruku od drugog optuženog, biznismena i suvlasnika TV mreže Kvartal 95, Timura Mindiča.

korupcija

Ukrajina

Volodimir Zelenski

