Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

Autor:

Stevan Lulić

13.11.2025

12:25

Foto: ATV

Banjalučka policija se oglasila saopštenjem o pokušaju prevare banke koji se sinoć dogodio u centru ovog grada.

Policija je potvrdila da su tokom akcije uhapšeni S.S, M.M. i V.M. iz Banjaluke.

"Navedena lica se sumnjiče da su istog dana oko 17,00 časova, kao i u više navrata u proteklom periodu izvršila navedeno krivično djelo na štetu banke u Banjaluci", objasnila je Policijska uprava Banjaluka.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Policija zaključuje da je u toku kriminalistička obrada uhapšenih i rad na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.

Kako je ATV već objavio, trojac je uhapšen u centru Banjaluke zbog pokušaja prevare teške 60.000 KM.

ATV saznaje da je u pitanju pokušaj prevare povezan sa bankomatom. Sumnjivo ponašanje uhapšenog trojca na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenje koji je nakon toga zaključao vrata banke te zadržao osumnjičene do dolaska policije.

