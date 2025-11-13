Pet ideja kako nositi bijelu košulju zimi

Bijela košulja zimi može da bude i praktična i šik. Nosite je kao bazni sloj ispod džempera, kardigana, jakni ili blejzera – dobićete i toplinu i uredan izgled. Možete je kombinovati s klasičnim zimskim komadima poput tamnih farmerica ili pantalona i završiti styling šalom, čizmama ili udobnim prslukom.

Kombinacije autfita sa bijelom košuljom

1. Ispod džempera

Klasika i jednostavnost. Bijela košulja daje čist, uredan osnov i dodatnu toplinu kada je nosite ispod džempera s okruglim ili V-izrezom.

2. Uz pleteni prsluk

Još jedan klasik koji će uvijek biti u modi: Bijela košulja + pleteni prsluk = pametan koledž izgled.

3. Ispod blejzera

Stvara dotjeranu, profesionalnu kombinaciju za posao ili formalnije prilike.

4. Ispod jakne ili kaputa

Obucite košulju ispod traper (denim) jakne, bomber jakne ili dugog zimskog kaputa za ležernu toplinu.

5. Ispod slip-haljine ili kombinezona

Za moderniji, šik efekat, nosite bijelu košulju ispod slip-haljine ili kombinezona.

Casual: Bijela majica + tamne farmerice + čizme = nenametljiv, ali stilski usklađen dnevni izgled.

Smart-casual: Bijela košulja na kopčanje uz elegantne pantalone i blejzer ili dugi kardigan.

Vikend: Oversized bijela košulja uvučena u pantalone ili farmerice, uz čizme i dugi kaput za city-chic utisak.

Kako nositi bijelu košulju zimi: Mudro birajte aksesoare

Šalovi: Dodajte šal za dodatni sloj topline i da unesete boju ili teksturu.

Nakit: Komadi naglašenog (statement) nakita daju malo sjaja i karaktera.

Torbe: Smeđa kožna torba ili tote model lijepo će upotpuniti kombinaciju.