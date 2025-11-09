Povratak zaboravljenog trenda: Ove pantalone će dominirati sezonom

Iako su farmerke neizostavan dio svake garderobe, ove jeseni i zime na modnu scenu stupa materijal koji nudi savršenu ravnotežu između ležernog i elegantnog. Riječ je o somot pantalonama, koje se vraćaju u velikom stilu, ali u profinjenijem izdanju nego ikad ranije.

Zaboravite na jarke boje i trapez-krojeve iz 70-ih. Ovogodišnji trend somot pantalona crpi inspiraciju iz suptilnije elegancije 80-ih i 90-ih. Pomislite na stil princeze Dajane prije udaje ili minimalističku uniformu Kerolajn Kenedi s crnom rolkom.

Moderne somot pantalone preuzele su eleganciju klasičnih pantalona, ali su joj dodale dašak opuštenosti, stvarajući sofisticiran, ali nosiv izgled.

Trend je, naravno, prvo najavljen na modnim pistama za jesen/zimu 2025. Dizajneri su jasno poručili da je somot ključni materijal sezone.

Nije dugo trebalo da trend zaživi i izvan modnih pista. Prema podacima Gugl Trendsa, pretraživanje pantalona od somota poraslo je za čak 180%. Na talasu te popularnosti, brojni high-street brendovi predstavili su svoje verzije koje su brzo postale viralne, pa je sigurno reći da ćemo ovaj komad viđati svuda u predstojećim mjesecima.