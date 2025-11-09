Logo
Large banner

Povratak zaboravljenog trenda: Ove pantalone će dominirati sezonom

Izvor:

Indeks

09.11.2025

09:41

Komentari:

0
Мода фармерке наочаре
Foto: Pexels/Atlantic Ambience

Iako su farmerke neizostavan dio svake garderobe, ove jeseni i zime na modnu scenu stupa materijal koji nudi savršenu ravnotežu između ležernog i elegantnog. Riječ je o somot pantalonama, koje se vraćaju u velikom stilu, ali u profinjenijem izdanju nego ikad ranije.

Zaboravite na jarke boje i trapez-krojeve iz 70-ih. Ovogodišnji trend somot pantalona crpi inspiraciju iz suptilnije elegancije 80-ih i 90-ih. Pomislite na stil princeze Dajane prije udaje ili minimalističku uniformu Kerolajn Kenedi s crnom rolkom.

Moderne somot pantalone preuzele su eleganciju klasičnih pantalona, ali su joj dodale dašak opuštenosti, stvarajući sofisticiran, ali nosiv izgled.

Horoskop

Zanimljivosti

Astrolozi: Tri horoskopska znaka od ned‌jelje čeka osjetno bolji život

Trend je, naravno, prvo najavljen na modnim pistama za jesen/zimu 2025. Dizajneri su jasno poručili da je somot ključni materijal sezone.

Nije dugo trebalo da trend zaživi i izvan modnih pista. Prema podacima Gugl Trendsa, pretraživanje pantalona od somota poraslo je za čak 180%. Na talasu te popularnosti, brojni high-street brendovi predstavili su svoje verzije koje su brzo postale viralne, pa je sigurno reći da ćemo ovaj komad viđati svuda u predstojećim mjesecima.

Podijeli:

Tagovi:

farmerke

moda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто се на телефону приказује пун сигнал иако интернет веза једва ради?

Nauka i tehnologija

Zašto se na telefonu prikazuje pun signal iako internet veza jedva radi?

2 h

0
Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

Scena

Digla se prašina: Ko je Mongolka Jelena koja će predstavljati Srbiju na Mis Univerzuma

2 h

0
Линта: Хрватска дубоко заробљена у усташкој и геноцидној прошлости

Republika Srpska

Linta: Hrvatska duboko zarobljena u ustaškoj i genocidnoj prošlosti

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

U Rijeci pokušan napad na djecu iz Srbije, intervenisala policija

2 h

2

Više iz rubrike

Три боје које су доминантне ове сезоне

Stil

Tri boje koje su dominantne ove sezone

3 d

0
Слађана из Бањалуке показала трансформацију

Stil

Banjalučanka pokazala transformaciju od koje zastaje mozak

5 d

0
Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

Stil

Nokti u ovim nijansama su apsolutni trend ove sezone

5 d

0
Како правилно одабрати руменило?

Stil

Kako pravilno odabrati rumenilo?

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner