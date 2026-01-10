"Bila sam u vezi sa duhom": Marija iz Srbije ušla u vezu sa dečkom iz Njemačke, sada ima traume

Djevojka iz Srbije, Marija P. (29), odlučila je da potraži sreću u Njemačkoj. Vremenom je upoznala mnogo ljudi, počela da izlazi u klubove, a krug prijatelja se samo širio. Jedne večeri, u jednom od klubova, primijetila je dečka koji joj je "zapao za oko".

- Bio je sladak, simpatičan, ali sam mislila da je mlađi od mene. Ja imam 29 godina, pa su mi većina u klubovima mlađi - kaže Marija za Telegraf.

Dečko joj je prišao, a konverzacija je odmah krenula veoma dobro.

- Rekao mi je da je mlađi dvije godine od mene i to mi uopšte nije bilo strašno. Cijelo veče smo pričali, a dogovorili smo se i da se sutradan nađemo na kafi, da lijepo popričamo, bez buke - objašnjava Marija.

Sutradan su se zaista našli i odmah "kliknuli".

- Bio je šarmantan, imali smo sličan smisao za humor i sve je krenulo brzo. Viđali smo se konstantno i sve je išlo savršeno - dodaje ona.

Međutim, istina je ubrzo izašla na vidjelo.

- Izašla sam sa drugaricama u isti klub gdje sam ga upoznala i tamo sam vidjela njegovog druga. Jasno mi je bilo da je pod dejstvom alkohola, ali sam otišla da se javim - priča Marija.

Konverzacija koja je uslijedila otkrila je da njen tadašnji dečko nije bio ono što je djelovao.

- Njegov drug mi je, pod dejstvom alkohola, rekao da mu je žao, jer je sve već prešlo granicu - budući da sam bila u vezi sa njegovim drugom dva mjeseca. Nije mi odmah bilo jasno o čemu se radi, a onda mi je sve rekao u lice. Moj dečko ne samo da je bio skoro deset godina mlađi od mene, već je koristio lažno ime i prezime jer je imao djevojku s kojom je bio godinama u vezi - objašnjava Marija.

- Sada mi je jasno da mi je dao pogrešno ime i prezime kako ga ne bih pronašla i otkrila da je zauzet. Lagao je čak i o poslu, apsolutno sve. On nije postojao - kao da sam bila u vezi sa duhom - kaže ona.

(Telegraf)