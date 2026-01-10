Vanredna situacija zbog snijega u devet opština

Izvor:
U Srbiji je zbog snježnih padavina vanredna situacija proglašena na području devet opština, saopšteno je iz Sektora za vanredne situacije MUP-a.
Vanredna situacija proglašena je na cijelom području Loznice, Valjeva, opština Osečina, Mali Zvornik, Krupanj, Vladimirci, Majdanpek, Sjenica, kao i u dijelu opštine Prijepolje.
Od početka snježnih padavina, 4. januara, do jutros u 6.00 časova Sektor za vanredne situacije imao je 72 intervencije, a angažovano je 175 vatrogasaca-spasilaca sa 77 vozila, 19 pumpi i tri čamca.
Najveći broj intervencija odnosio se na uklanjanje oborenih stabala - 45, crpljenje vode, asistencije ekipama hitne pomoći, a od 4. januara evakuisano je 30 lica.
