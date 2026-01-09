Sutra Dan žalosti zbog sahrane mladića koji je stradao u noćnom klubu

Logo
Dan žalosti zbog sahrane mladića koji je stradao u noćnom klubu

09.01.2026

13:42

Stefan Ivanović
U opštini Ljig sutra će biti dan žalosti povodom sahrane Stefana Ivanovića /31/ iz sela Jajčići, koji je poginuo u švajcarskom turističkom centru Kran-Montana dok je u novogodišnjoj noći spasavao ljude iz diskoteke u kojoj je izbio požar.

Odluku o proglašenju dana žalosti donio je predsjednik opštine Ljig Milomir Starčević kako bi se na dostojanstven način odala pošta nastradalom sugrađaninu, saopšteno je iz opštine.

Scena

Poznati frizer u Srbiji preminuo dan nakon svog rođendana

Švajcarski mediji objavili su da je Stefan Ivanović tokom požara spasio nekoliko ljudi prije nego što je stradao.

U požaru u baru "Konstelasion" stradalo je najmanje 40 ljudi, a povrijeđeno je 116 osoba, među kojima je i četvoro državljana Srbije.

