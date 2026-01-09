Sutra Dan žalosti zbog sahrane mladića koji je stradao u noćnom klubu

Izvor:
SRNA
09.01.2026
13:42
Komentari:0
U opštini Ljig sutra će biti dan žalosti povodom sahrane Stefana Ivanovića /31/ iz sela Jajčići, koji je poginuo u švajcarskom turističkom centru Kran-Montana dok je u novogodišnjoj noći spasavao ljude iz diskoteke u kojoj je izbio požar.
Odluku o proglašenju dana žalosti donio je predsjednik opštine Ljig Milomir Starčević kako bi se na dostojanstven način odala pošta nastradalom sugrađaninu, saopšteno je iz opštine.
Scena
Poznati frizer u Srbiji preminuo dan nakon svog rođendana
Švajcarski mediji objavili su da je Stefan Ivanović tokom požara spasio nekoliko ljudi prije nego što je stradao.
U požaru u baru "Konstelasion" stradalo je najmanje 40 ljudi, a povrijeđeno je 116 osoba, među kojima je i četvoro državljana Srbije.
Republika Srpska
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Srbija
5 h0
Srbija
5 h0
Srbija
5 h0
Srbija
6 h0
Najnovije
Najčitanije
17
13
17
07
17
04
16
56
16
54
Trenutno na programu