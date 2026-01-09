Sutra Dan žalosti zbog sahrane mladića koji je stradao u noćnom klubu

U opštini Ljig sutra će biti dan žalosti povodom sahrane Stefana Ivanovića /31/ iz sela Jajčići, koji je poginuo u švajcarskom turističkom centru Kran-Montana dok je u novogodišnjoj noći spasavao ljude iz diskoteke u kojoj je izbio požar.

Odluku o proglašenju dana žalosti donio je predsjednik opštine Ljig Milomir Starčević kako bi se na dostojanstven način odala pošta nastradalom sugrađaninu, saopšteno je iz opštine.

Švajcarski mediji objavili su da je Stefan Ivanović tokom požara spasio nekoliko ljudi prije nego što je stradao.

U požaru u baru "Konstelasion" stradalo je najmanje 40 ljudi, a povrijeđeno je 116 osoba, među kojima je i četvoro državljana Srbije.