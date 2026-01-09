Zatvorenici iz KPZ-a čiste snijeg u Sarajevu

Izvor:
Kliks
09.01.2026
13:25
Komentari:0
Pet osuđenika koji kaznu služe u Kazneno-popravnom zatvoru (KPZ) Sarajevo dobrovoljno se javilo kako bi dali svoj doprinos čišćenju Sarajeva od snijega, s obzirom na to da se ulice grada nalaze u katastrofalnom stanju, a očekuju se i nove padavine.
Kako je za Klix.ba kazao direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković, zatvorenici su pokazali inicijativu i prijavili se da pomognu u čišćenju ulica i pješačkih staza.
Republika Srpska
Policijski orkestar izveo himne Republike Srpske i Republike Srbije
"Ovo je njihov način da daju doprinos uređenju i čišćenju našeg Sarajeva. Opredijeljeni smo da damo svoj doprinos. Ovo je tek jedna u nizu aktivnosti koju KPZ Sarajevo radi na uređenju grada", rekao je Isaković.
Zatvorenici trenutno čiste prostor u blizini Vrhovnog suda FBiH, a nadgleda ih zatvorska policija.
Nije isključeno da se tokom dana prebace na čišćenje druge lokacije, ali i da priteknu u pomoć narednim danima.
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Svijet
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
18 h0
Gradovi i opštine
20 h0
Najnovije
Najčitanije
17
07
17
04
16
56
16
54
16
52
Trenutno na programu