Zatvorenici iz KPZ-a čiste snijeg u Sarajevu

Kliks

09.01.2026

13:25

0
Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву
Foto: Pexels

Pet osuđenika koji kaznu služe u Kazneno-popravnom zatvoru (KPZ) Sarajevo dobrovoljno se javilo kako bi dali svoj doprinos čišćenju Sarajeva od snijega, s obzirom na to da se ulice grada nalaze u katastrofalnom stanju, a očekuju se i nove padavine.

Kako je za Klix.ba kazao direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković, zatvorenici su pokazali inicijativu i prijavili se da pomognu u čišćenju ulica i pješačkih staza.

Дан Републике Српске

Republika Srpska

Policijski orkestar izveo himne Republike Srpske i Republike Srbije

"Ovo je njihov način da daju doprinos uređenju i čišćenju našeg Sarajeva. Opredijeljeni smo da damo svoj doprinos. Ovo je tek jedna u nizu aktivnosti koju KPZ Sarajevo radi na uređenju grada", rekao je Isaković.

Zatvorenici trenutno čiste prostor u blizini Vrhovnog suda FBiH, a nadgleda ih zatvorska policija.

Nije isključeno da se tokom dana prebace na čišćenje druge lokacije, ali i da priteknu u pomoć narednim danima.

Snijeg

Sarajevo

KPZ Sarajevo

