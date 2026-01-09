Logo
Mostar jutros prekriven snijegom: Prizor koji se rijetko viđa

Avaz

09.01.2026

11:18

Снијег у Мостару
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Mostar se jutros probudio u prizoru koji više podsjeća na planinske gradove nego na hercegovačku metropolu. Snijeg je tokom noći prekrio ulice, parkove, automobile i krovove, pretvarajući inače sivu zimsku svakodnevicu u gotovo filmski kadar.

Od južnih prilaza gradu, preko prometnica i kružnih tokova, pa sve do centra, snježni pokrivač stvorio je prizore kakve Mostar viđa tek nekoliko puta u deceniji. Ulice su mokre i klizave, a na asfaltu se jasno vide tragovi vozila koji se probijaju kroz tanak, ali uporan sloj snijega. Planine iznad grada gotovo su nestale u magli i padavinama, što dodatno pojačava osjećaj da je Mostar na kratko izašao iz svoje mediteranske klime i preselio se u neku sjeverniju verziju sebe.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Uspješno sarađujemo sa Karakasom

Iako snijeg u Hercegovini uvijek izazove iznenađenje, jutrošnje padavine nisu prošle bez posljedica. Saobraćaj se odvija usporeno, a mnoge ulice su prekrivene bljuzgavicom i ledom. Vozači voze opreznije nego inače, dok pješaci pažljivo biraju korake po klizavim trotoarima. Parkirani automobili, prekriveni bijelim slojem, izgledaju kao da su preko noći zaboravljeni u nekom drugom gradu.

Posebno upečatljivi su prizori iz stambenih naselja i ispred bolnice, gdje snijeg stvara kontrast sa žutim i sivim fasadama zgrada. Drveće, još uvijek bez lišća, nosi tanki bijeli pokrivač, dok pahulje i dalje lagano padaju, kao da podsjećaju da ovaj zimski trenutak nije još gotov.

Mostar je grad koji zimu obično dočekuje kišom, maglom i sivim nebom. Snijeg je ovdje rijedak gost – dovoljno rijedak da svaki put izazove i oduševljenje i nervozu. Dok jedni fotografišu bijele ulice i dijele prizore na društvenim mrežama, drugi se pitaju koliko će ovaj izlet u zimu potrajati i kakve će probleme donijeti.

Швајцарска дан жалости

Svijet

Danas komemoracija žrtvama požara u Švajcarskoj

Jedno je sigurno: Mostar je jutros izgledao potpuno drugačije nego inače. Tiho, usporeno i neobično lijepo - barem na kratko, dok se bijeli pokrivač ne pretvori u hercegovačku bljuzgavicu i sjećanje na rijedak snježni dan.

Komentari (0)
