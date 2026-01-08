Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

Izvor:
SRNA
08.01.2026
20:46
Dio Bileće ostao je bez električne energije zbog većeg kvara u trafostanici "Đački dom", rečeno je Srni u "Elektro-Bileći".
Bez struje su naselja i ulice oko Đačkog doma, a ekipe "Elektro-Bileće" su na terenu i saniraju kvar.
Očekuje se da će kvar biti otklonjen u toku večeri ili za nekoliko časova, a iz "Elektro-Bileće" su zamolili stanovništvo za razumijevanje i strpljenje.
