Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

Dio Bileće ostao je bez električne energije zbog većeg kvara u trafostanici "Đački dom", rečeno je Srni u "Elektro-Bileći".

Bez struje su naselja i ulice oko Đačkog doma, a ekipe "Elektro-Bileće" su na terenu i saniraju kvar.

Očekuje se da će kvar biti otklonjen u toku večeri ili za nekoliko časova, a iz "Elektro-Bileće" su zamolili stanovništvo za razumijevanje i strpljenje.