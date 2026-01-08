Logo
Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

SRNA

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје
Foto: ATV

Dio Bileće ostao je bez električne energije zbog većeg kvara u trafostanici "Đački dom", rečeno je Srni u "Elektro-Bileći".

Bez struje su naselja i ulice oko Đačkog doma, a ekipe "Elektro-Bileće" su na terenu i saniraju kvar.

Očekuje se da će kvar biti otklonjen u toku večeri ili za nekoliko časova, a iz "Elektro-Bileće" su zamolili stanovništvo za razumijevanje i strpljenje.

Струја

Gradovi i opštine

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

