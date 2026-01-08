Zvornik će formirati komisiju za procjenu štete od poplava

U Zvorniku će biti formirana komsija za procjenu štete od poplava na objektima i automobilima koja će na teren izaći čim se steknu uslovi, zaključio je danas Gradski štab za vanredne situacije.

Komandant Štaba Bojan Ivanović rekao je novinarima da će prioritet u narednom periodu biti izgradnja obaloutvrde na Drini kako bi se zaštitilo naselje Terminal jer mora biti riješen višegodišnji problem sugrađana u tom dijelu grada.

On je naglasio da je jedan od razloga poplava bila i nedovoljna koordinacija subjekata koji upravljaju sistemima u slivu Drine.

- Izlivanje Drine u naselju Terminal kod Karakaja poplavilo je tri kuće, a voda je ušla i u veliki broja dvorišta. Voda se izlila i u vikend-naselju u Šepku, kao i na parking gradske plaže - naveo je Ivanović, koji je gradonačelnik Zvornika.

On je rekao da su zbog enormnog broja kvarova na elektromreži u proteklim danima usljed snijega zabilježeni problemi sa isporukom električne energije u 20 zvorničkih mjesnih zajednica i dodao da struju trenutno nemaju stanovnici Drinjače, Zelinja, Sopotnika, Kamenice, Kitovnica, Križevića i dijela Grbavaca i Glumine.

- Ne možemo govoriti da su snježne padavine jedini krivac. Pripremni poslovi nisu odrađeni kako je trebalo uoči ekstremnih uslova. Ljudi su, nažalost, tri, četiri dana bez struje. Zbog ovih problema sa električnom energijom, nastali su i problemi sa vodosnabdijevanjem - napomenuo je Ivanović.

On je dodao da u ovim naseljima, kao i u dijelovima gradske zone i naselju Pilica, trenutno nije uredno vodosnabdijevanje.

- Ekipe električara Terenske jedinice Zvornik, koja djeluje u okviru Elektro-Bijeljine, rade u izuzetno teškim uslovima i, uz pomoć brenera, uklanjaju led sa elektroenergetske infrastrukture, ulažući maksimalne napore na sanaciji elektro-mreže - rekao je Ivanović.

Ivanović je rekao i da je jedna od tema Gradskog štaba za vanredne situacije bilo i pitanje izdvajanja Zvornika iz "Elektro-Bijeljine" i formiranje preduzeća za područje birčanske regije koja ima više od 150.000 stanovnika, odnosno potrošača struje.

- U Zvorniku funkcioniše samo Terenska jedinica, dok su sva odlučivanja u Bijeljini i, bukvalno, bez njihove saglasnosti ne možemo da radimo ni poslove za koje smatramo da su prioritetni - istakao je Ivanović.

On je rekao da je ta inicijativa ranije pokretana, ali da se zbog nekih razloga odustalo, te naglasio da se to pitanje ponovo nameće kao prioritetno za Zvornik jer je evidentno da sadašnji sistem ne funkcioniše i da je kordinacija rješavanja problema otežana.

- Nama, kao gradu, vezane su ruke, dok se u Bijeljini ne donesu odluke, dok se ne isporuče rezervni dijelovi i potreban materijal, ne možemo ništa da radimo, a struje nema, dok su potrošači sve više nezadovoljni - rekao je Ivanović.

On je istakao da je saznao da su u Pilici i drugim naseljima na sjeveru grada zakazani protesti mještana upravo zbog neredovne isporuke električne energije i dodao da je Zvornik najmanje kriv za to.

- Potrošači hoće redovnu isporuku struje, naravno, redovno je plaćaju, ali odgovornost nije samo na Zvorniku koji je i najviše zainteresovan da struja bude redovno isporučivana građanima na području grada - rekao je Ivanović.

Ivanović je naglasio da je vodostaj Drine u opadanju i da je trenutni protok na Hidrolektrani "Mali Zvornik" 1.900 metara kubnih u sekundi i dodao da je i uzvodno smanjen dotok Drine na Hidroelektrani "Bajina Bašta".