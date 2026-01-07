Logo
Božić u Hercegovini: Pjesma, običaji i porodica na okupu

ATV

07.01.2026

19:22

0

Pjesma se orila i ovoga Božićnog jutra širom Hercegovini. Ovi stasiti momci krenuli su da proslave najradosniji hrišćanski praznik.

Domaćini im sprema cicvaru. Tradicionalno hercegovačko jelo, kojim se prekida Božićni post.

"Koliko vode toliko i kajmaka. Litar vode kilo kajmaka. Kod nas trenutno su tri vrste kajmaka, iz kase, mladi i kajmak iz mješine. Kada sve to sjedinimo čekamo da provri postepeno dodajemo brašno, kako bi dobili kompaktnu smjesu, kako bi cicvara dobila svoj oblik i ukus", kaže Dejan Tarana iz Kočele kod Trebinja.

Sa prvim gostom u dom dolazi i blagoslov. Polaznik pali badnjak i zdravicom unosi želje za zdravlje, mir i napredak tokom čitave godine.

I dok se običaji poštuju i prenose s koljena na koljeno, najvrednija radost Božića ostaje porodica na okupu.

I svaki kraj Hercegovačkog krša ima neke svoje Božićne običaje, koje ljubomorno čuvaju. Ali jedno je kod svih zajedničko, što se pjesmom počne, pjesmom se valja i završiti.

Božić

Hercegovina

