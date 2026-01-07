Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

Građani Bijeljine ponovo su bez grijanja, a opravdanja od početka sezone, u kojoj grijanja češće nema nego što ga ima su kvarovi, nedostatak uglja ili njegov loš kvalitet.

Iz Gradske toplane su na Božić obavijestili korisnike da je uzrok lošeg grijanja kvar na kotlu čija je popravka u toku.

U prethodnim danima isporuka toplotne energije je bila lošija, kažu, zbog nedostatka uglja.

U saopštenju iz Toplane izražavaju nadu da će kvar biti otklonjen u toku sutrašnjeg dana.