Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

Izvor:

SRNA

07.01.2026

12:40

Komentari:

1
Грађани Бијељине поново без гријања
Foto: ATV

Građani Bijeljine ponovo su bez grijanja, a opravdanja od početka sezone, u kojoj grijanja češće nema nego što ga ima su kvarovi, nedostatak uglja ili njegov loš kvalitet.

Iz Gradske toplane su na Božić obavijestili korisnike da je uzrok lošeg grijanja kvar na kotlu čija je popravka u toku.

U prethodnim danima isporuka toplotne energije je bila lošija, kažu, zbog nedostatka uglja.

митрополит бањалучки Јефрем

Društvo

Mitropolit Jefrem: Hristovo rođenje u tijelu treba da donese mir

U saopštenju iz Toplane izražavaju nadu da će kvar biti otklonjen u toku sutrašnjeg dana.

Bijeljina

grijanje

Komentari (1)
Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир

Društvo

Mitropolit Jefrem: Hristovo rođenje u tijelu treba da donese mir

