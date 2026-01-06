Proslavljen Badnji dan u Prijedoru

Tradicionalnom sječom Badnjaka pravoslavni vjernici dočekali su Badnji dan koji je simbol mira, zajedništva i blagostanja. Kako je protekao današnji dan u Prijedoru pogledajmo u prilogu.

„Uz blagoslov sveštenika pripala mi je ta čast da ove godine budem kum badnjaka. Evo zajedno sa svojim prijateljima, parohijanima, rodbinom smo došli ovdje i evo obavili i taj dio usjekli smo badnjak koji će biti spaljen večeras ispred našeg Hrama“, rekao je kum badnjaka Dalibor Pavlović.

Nosio se Badnjak kroz grad i na taj način pokazao kako se prenosi tradicija sa koljena na koljeno.

"Ovo je velika stvar pošto sam ja pristalica tradicije, tradicionalnih običaja i mislim da to treba čovjek da se toga pridržava da bi napredovali", rekao je jedan od građana Prijedora.

Badnji dan je posljednji dan božićnog posta pa je u skladu sa tim pripremana i trpeza. Domaćice su se potrudile da bude bogata, a najmlađi su po običajima pijukali.

"Ja sam imao bombone i bio sam na pijukanje i to mi se najviše svidjelo", "Želim svim pravoslavnim vjernicima da poželim sretan Badnji dan, Božić i sve predstojeće praznike", "Danas smo pripremile posnu hranu, trpeza je girice, lignje posne pite vinski štapići kiflice, posni kolači tako da svega imamo meniju", istakli su građani.

Narod je ovaj dan koji prethodi najveselijem prazniku, ukrasio predivnim običajima koji imaju svoju simboliku.

"Badnji dan je suštini simbolika onih drva koji su vitlejemski pastiri naložili kada se Hristos rodio u vitlejemskoj pećini a svakako i simbol krsta na kome je Hristos razapet i koji je umro za naše grijehe a vaskrsenjem vaskrsao svima nama novi i vječni život", poručio je protonamjesnik Dragan Hrvaćanin.

Badnji dan ima posebnu draž, kažu Prijedorčani. Porodica, prijatelji, kumovi – svi smo tada na okupu. Poslije Badnjeg dana uslijedilo je tradicionalno paljenje badnjaka ispred crkve Svete Trojice gdje su najmlađi pijukali, a nakon toga slijedi pripremanje za najradosniji hrišćanski praznik, Božić.