Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир

Извор:

СРНА

07.01.2026

12:39

Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир
Фото: Срна

Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем служио је у поноћ у храму Христа Спаситеља Свету архијерејску литургију, поводом најрадоснијег хришћанског празника Божића.

Митрополит Јефрем истакао је да Христово рођење у тијелу треба да донесе мир људима и свим народима, а у срцима вјерујућих хришћана да упали огањ вјечне љубави према Богу и ближњима.

"Драга браћо и сестре, свима вама овдје присутнима и свим вјерницима нашег града Бањалуке и наше Богом чуване Епархије бањалучке најсрдачније честитам празник рођења Христовог, са освештаним поздравом - Мир Божји, Христос се роди!", рекао је митрополит Јефрем.

Митрополит бањалучки је нагласио да је Господ дао човјеку високо достојанство.

"Људи су круна Божијег стварања. Зато морамо оправдати ово Божије повјерење и све што мислимо да није добро у нашим животима морамо поправљати", истакао је митрополит Јефрем.

СПЦ

Друштво

Како су наши преци славили Божић прије стотину и више година

Митрополит Јефрем је навео да се мора показати снага оптимизма коју је човјеку дао Бог и само тако ићи у будућност.

"Немамо право на пасиван однос према своме спасењу. Све знамо и све је ту и само треба да се држимо онога што је добро и корисно", рекао је митрополит Јефрем.

У храму Христа Спаситеља прочитана је посланица Његове светости патријарха српског Порфирија.

И јутрос је у храму Христа Спаситеља служена Света литургија, као и у свим црквама на подручју Бањалуке.

Бањалучани су истакли значај Божића као празника који свједочи о вриједностима православне вјере и окупља ближње.

episkop banjalučki Jefrem

Божић

