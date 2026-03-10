Ponovo se pojavilo stvorenje sudnjeg dana: Objavljen dramatičan snimak

U meksičkom letovalištu Kabo San Lukas zabilježena je nesvakidašnja scena, pošto se Monika Piterdžer našla “oči u oči” sa misterioznim morskim stvorenjem, koje se nasukalo na pješčanu plažu.

Ona je objavila snimak na mrežama, koji je brzo postao viralan, uz poruku da je sve izgledalo kao “prizor iz naučno-fantastičnog filma”.

Situacija je dramatična

“Nisam mogla da vjerujem svojim očima. Ništa slično nisam vidjela u životu. Samo sam razmišljala: ‘Da li je ovo stvarno?’ A kada sam ugledala i drugu ribu, iskreno sam se uplašila. Šta se dešava?! Sada su dvije“, ispričala je.

Scena Džejla Ramović konačno progovorila o Mariji Šerifović

Kako je objasnila, njena porodica je najprije u vodi primjetila svjetlu, blještavu siluetu koja se kretala u daljini. Međutim, kako se stvorenje približavalo obali, postalo je jasno da je riječ o nečemu potpuno neobičnom - ribi kakvu niko od prisutnih ranije nije vidio.

Situacija je postala još dramatičnija kada se učinilo da je u nevolji. Prema Monikinim riječima, njena sestra nije oklijevala ni trenutak, prenosi "India Tudej".

“Jednostavno ne može da gleda da nešto pati. Reagovala je munjevito! Bacila mi je telefon, piće i torbu i rekla: ‘Drži ovo’, a zatim je skočila u vodu“, prisjetila se.

"Šta se ovdje dešava?"

Dok su drugi svjedoci oklijevali, jer nisu znali o kakvom se stvorenju radi, Monikina sestra i još nekoliko ljudi sa plaže pokušali su da pomognu ribi tako što su je lagano gurnuli nazad u dublju vodu.

Svijet Poginulo više putnika: Zapalio se autobus u centru grada

Ubrzo je uslijedilo još jedno iznenađenje. Dok su se vraćali ka obali, primijetili su još jedan primjerak iste vrste.

“Vidjeli smo da i ona pokušava da se vrati u vodu, pa smo se pitali: ‘Šta se ovdje dešava?’“, rekla je Monika.

Na kraju su, uz pomoć snalažljivih ljudi, obje ribe su vraćene u more. Porodica je još neko vrijeme ostala na obali kako bi vidjela da li će se neobična stvorenja ponovo pojaviti.

“Poslije smo pokušavali da shvatimo šta smo zapravo vidjeli. Počeli smo da čitamo o toj vrsti i tada smo shvatili koliko je rijetka“, rekla je Monika.

Poznate kao "ribe sudnjeg dana"

Na osnovu snimka je jasno da su naišli na ribe iz porodice Regalekus glesne, koje spadaju među najduže koštane ribe na svijetu, s prosječnom dužinom oko tri metra.

Svijet Izrael objavio snimak: Ubijen jedan od lidera Hezbolaha

Obično žive na dubinama oko 900 metara, zbog čega su susreti sa ljudima izuzetno rijetki, a zbog veličine, izduženog tijela i načina kretanja u vodi, pretpostavlja se da su izvor priča o ”džinovskim morskim zmijama”.

Poznate su i kao “ribe sudnjeg dana” zbog mita koji potiče iz drevnog japanskog folklora. U pojedinim kulturama, naime, postoji vjerovanje da izlaze na površinu neposredno pred neku katastrofu, poput zemljotresa ili cunamija.

Ipak, naučnici naglašavaju da ne postoje potvrđeni dokazi koji bi povezali pojavljivanje ove neobične vrste s prirodnim nesrećama, piše "Telgraf".