Svi putni pravci u Hercegovini prohodni, službe na terenu

SRNA

SRNA

08.01.2026

13:10

Foto: ATV

Svi putni pravci u istočnoj Hercegovini su prohodni nakon što je noćas pao snijeg u višim predjelima, a intervenisali su mehanizacija i ljudstvo preduzeća "Hercegovina putevi", koji su i dalje aktivni u rejonu Gacka.

U "Hercegovina putevima" Srni je rečeno da je, poslije obilnih kišnih padavina i velike vode na putevima, tokom noći snijeg počeo da pada u višim predjelima u Hercegovini, u rejonu Čemerna i Gacka, kao i u Bileći.

"Visina snijega je od jednog do 20 centimetara, ekipe `Hercegovina puteva` su intervenisale, imamo dovoljne količine soli i abrazivnog materijala, tako da je stanje na putevima normalno. Potrebna je zimska oprema jer se najavljuje još padavina, te prilagoditi brzinu uslovima puta", rekao je Srni Milorad Golub iz ovog preduzeća.

Prema njegovim riječima, u rejonu Čemerna je najviše ugaženog snijega.

On je napomenuo da su i sada aktivne službe u rejonu punkta Gacko, a tokom večernjih časova i u rejonu punkta Trebinje biće posuti putevi.

Hercegovina

stanje na putevima

