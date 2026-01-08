Logo
Large banner

Žan-Lin Lakapel za ATV: Srpski narod u BiH trpi ozbiljnu agresiju

Izvor:

ATV

08.01.2026

12:35

Komentari:

2
Жан-Лин Лакапел
Foto: ATV

Poslanik Narodne skupštine Francuske i član grupe "Patriota" Žan-Lin Lakapel izjavio je za ATV da srpski narod u BiH trpi veliku agresiju i izrazio čvrstu podršku Republici Srpskoj.

"Srpski narod u BiH trpi ozbiljnu agresiju. Vi ste se oduprijeli svemu tome. Došao sam ovdje da vas podržim i da vam kažem da nastavite tim putem i ostanete na tom pravcu“, rekao je Lakapel, dodajući da je nedavno učestvovao na okruglom stolu u Parizu povodom godišnjice Dejtonskog sporazuma.

Na tom skupu, Lakapel je govorio o položaju Republike Srpske, koju smatra veoma ugroženom, uglavnom zbog kršenja prava i uticaja međunarodnih faktora.

илу-вода-ријека-20112025

Gradovi i opštine

Ukinuto vanredno stanje u Foči

"Tamo smo razgovarali o položaju Republike Srpske i ono što sam konstatovao jeste da je ona krhka i ugrožena kršenjem različitih prava. Između ostalog, od strane Kristijana Šmita, koji nije legitimno izabran i nema pravo da mijenja zakone ili utiče na bilo šta“, naglasio je Lakapel, dodajući da je skandalozno što je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen zbog nepoštovanja odluka čovjeka koji uopšte nije legitimno izabran i dodao:

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Mađarska će glasati protiv sporazuma sa Merkosurom

"Evropa sama prolazi kroz krizu, ali mora da se odgovorno ponaša prema Republici Srpskoj i srpskom narodu. Postoje oni koji pokazuju prijateljski odnos prema Srbima,a to je naša grupa Patriota“, odao je on.

Lakapel je izrazio svoju ličnu radost što se ponovo nalazi u Banjaluci, ističući da je ovo njegov drugi dolazak i da je već imao priliku da razgovara sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, u februaru 2024. godine.

"Ovo je moj drugi dolazak ovdje, bio sam već u februaru 2024. godine i tada sam imao priliku da razgovaram sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Danas, po prvi put, proslavljam i vaš nacionalni praznik", rekao je Lakapel.

Podijeli:

Tagovi:

Žan-Lin Lakapel

9. januar - Dan Republike Srpske

Francuska

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Вода ријека

Gradovi i opštine

Ukinuto vanredno stanje u Foči

1 h

0
Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

Svijet

Zaharova: Vojska i vojni objekti Zapada u Ukrajini – legitimni ciljevi Moskve

1 h

0
Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

Republika Srpska

Dodik: Tramp vraća suverenost državama i narodima

1 h

4
Пуне руке посла за ватрогасце: Пожар у Дому пензионера у Бањалуци

Banja Luka

Pune ruke posla za vatrogasce: Požar u Domu penzionera u Banjaluci

1 h

0

Više iz rubrike

Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

Republika Srpska

Dodik: Tramp vraća suverenost državama i narodima

1 h

4
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska ostaje nepokorena i čuva ustavne kapacitete

2 h

1
Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

Republika Srpska

Minić: Odavanje počasti onima koji su živote upisali u temelje Srpske

2 h

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Odluka o formiranju Republike Srpske istorijski zavjet

2 h

6
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

GP BiH: Neistinita informacija o napadima na granice

13

42

Zatražena obdukcija tijela Cvijana Simića

13

35

Trninić: Situacija puno bolja nego prethodnih dana

13

30

Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

13

21

Huson za ATV: Kristijan Šmit je produžena ruka Njemačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner