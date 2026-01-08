Žan-Lin Lakapel za ATV: Srpski narod u BiH trpi ozbiljnu agresiju

Poslanik Narodne skupštine Francuske i član grupe "Patriota" Žan-Lin Lakapel izjavio je za ATV da srpski narod u BiH trpi veliku agresiju i izrazio čvrstu podršku Republici Srpskoj.

"Srpski narod u BiH trpi ozbiljnu agresiju. Vi ste se oduprijeli svemu tome. Došao sam ovdje da vas podržim i da vam kažem da nastavite tim putem i ostanete na tom pravcu“, rekao je Lakapel, dodajući da je nedavno učestvovao na okruglom stolu u Parizu povodom godišnjice Dejtonskog sporazuma.

Na tom skupu, Lakapel je govorio o položaju Republike Srpske, koju smatra veoma ugroženom, uglavnom zbog kršenja prava i uticaja međunarodnih faktora.

"Tamo smo razgovarali o položaju Republike Srpske i ono što sam konstatovao jeste da je ona krhka i ugrožena kršenjem različitih prava. Između ostalog, od strane Kristijana Šmita, koji nije legitimno izabran i nema pravo da mijenja zakone ili utiče na bilo šta“, naglasio je Lakapel, dodajući da je skandalozno što je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen zbog nepoštovanja odluka čovjeka koji uopšte nije legitimno izabran i dodao:

"Evropa sama prolazi kroz krizu, ali mora da se odgovorno ponaša prema Republici Srpskoj i srpskom narodu. Postoje oni koji pokazuju prijateljski odnos prema Srbima,a to je naša grupa Patriota“, odao je on.

Lakapel je izrazio svoju ličnu radost što se ponovo nalazi u Banjaluci, ističući da je ovo njegov drugi dolazak i da je već imao priliku da razgovara sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, u februaru 2024. godine.

"Ovo je moj drugi dolazak ovdje, bio sam već u februaru 2024. godine i tada sam imao priliku da razgovaram sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Danas, po prvi put, proslavljam i vaš nacionalni praznik", rekao je Lakapel.