Logo
Large banner

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

18.02.2026

22:22

Komentari:

0
Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ
Foto: ATV

Državljanin BiH A. V. R. (46) uhapšen je zbog sumnje da je preko graničnog prelaza Sremska Rača pokušao da iz Srbije iznese novac u iznosu od oko 85.000 KM za koji se sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti, saopštio je MUP Srbije.

Sumnja se da je državljanin BiH u utorak na graničnom prelazu Sremska Rača, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, pokušao da prenese iz Srbije u BiH novac u protivdinarskoj vrijednosti od oko pet miliona dinara, navode iz MUP-a Srbije.

Novac je pronađen sakriven u gepeku automobila kojim je upravljao osumnjičeni, dok su u vozilu nađena i njegova falsifikovana lična dokumenta sa njegovom fotografijom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Na teret mu se stavljaju krivična djela pranje novca i falsifikovanje isprave.

Podijeli:

Tagovi :

Rača

novac

Granični prelaz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

Scena

Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

55 sek

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо

Svijet

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

40 min

0
УСС Абрахам Линколн носач авиона

Svijet

Stiglo uputstvo: Spremite se za rat

48 min

0
Страховит призор дочекао Семића у штали: Пси усмртили скоро цијело стадо оваца

Društvo

Strahovit prizor dočekao Semića u štali: Psi usmrtili skoro cijelo stado ovaca

1 h

0

Više iz rubrike

Нова језива несрећа у БиХ: Аутомобил ударио три пјешака, један погинуо, двоје повријеђено

Hronika

Nova jeziva nesreća u BiH: Automobil udario tri pješaka, jedan poginuo, dvoje povrijeđeno

1 h

0
Тешка несрећа у Бањалуци: Повријеђени малољетни мотористи

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci: Povrijeđeni maloljetni motoristi

5 h

0
Аутомобилом покушао ући међу демонстранте: Ево шта је све полиција пронашла код Ирфана Карића

Hronika

Automobilom pokušao ući među demonstrante: Evo šta je sve policija pronašla kod Irfana Karića

6 h

0
Одређен притвор осумњиченом за убиство ММА борца

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo MMA borca

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

22

22

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

22

08

Zvezda u polufinalu Kupa

22

07

Dijete palo sa žičare, užas na Jahorini

21

42

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner