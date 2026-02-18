Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

18.02.2026
Državljanin BiH A. V. R. (46) uhapšen je zbog sumnje da je preko graničnog prelaza Sremska Rača pokušao da iz Srbije iznese novac u iznosu od oko 85.000 KM za koji se sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti, saopštio je MUP Srbije.
Sumnja se da je državljanin BiH u utorak na graničnom prelazu Sremska Rača, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, pokušao da prenese iz Srbije u BiH novac u protivdinarskoj vrijednosti od oko pet miliona dinara, navode iz MUP-a Srbije.
Novac je pronađen sakriven u gepeku automobila kojim je upravljao osumnjičeni, dok su u vozilu nađena i njegova falsifikovana lična dokumenta sa njegovom fotografijom.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Na teret mu se stavljaju krivična djela pranje novca i falsifikovanje isprave.
