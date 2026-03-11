Logo
Dobra vijest za korisnike kredita: Banke obaraju kamate

Autor:

ATV

11.03.2026

15:29

Добра вијест за кориснике кредита: Банке обарају камате
Nakon perioda povišenih kamatnih stopa i neizvjesnosti, s bankarskog tržišta stiže dobra vijest: kamatne stope ponovo padaju.

Stabilniji EURIBOR i promotivne akcije banaka spustile su kombinovane kamatne stope u Hrvatskoj na nivoe koje nismo vidjeli još od kraja 2022. godine.

Za građane koji tek planiraju kredit to znači povoljnije uslove, a za one koji ga već otplaćuju, potencijalnu priliku za ozbiljnu uštedu, piše "Brodportal".

Ko od toga najviše profitira?

Mnoge akcije banaka vežu se uz kombinovane kamatne stope. Riječ je o stopama koje su prvih pet ili sedam godina fiksne, a zatim prelaze u promjenjive. Varijabilni dio reguliše EURIBOR, a na njega se dodatno veže marža banke.

Trenutno su kombinovane kamatne stope spuštene na nivoe kakve nismo vidjeli posljednje četiri godine.

U promotivnim akcijama moguće ih je ugovoriti već od 2,40 odsto, u zavisnosti od profila klijenta, iznosu, instrumentima osiguranja i roku otplate.

EURIBOR je pritom posljednjih mjeseci stabilan, bez naglih skokova. Za koga kombinovane kamatne stope mogu biti dobro rješenje objašnjava Jetunde Kristina Škorić, direktor kreditnog posredovanja "kompare.hr".

Kombinovana kamatna stopa može biti dobar izbor za klijente koji žele niže početne anuitete ili rate. Takav model posebno odgovara onima koji imaju kraći preostali rok otplate ili planiraju prijevremeno zatvoriti kredit.

Sa druge strane, dio klijenata preferira stabilnost pa bira fiksne kamatne stope koje ostaju iste tokom cijelog perioda otplate. Na kraju, izbor zavisi od ličnih preferencija i toleranciji na rizik, kaže Škorić.

Pad kombinovanih kamatnih stopa otvara vrata uštede

Pad kombinovanih kamatnih stopa otvara prostor za ugovaranje povoljnijih kredita, ali i za refinansiranje postojećih. Refinansiranje u pravilu znači zamjenu starog kredita za novi, a mogu ga pokrenuti svi građani, nezavisno od tipa kamatne stope ili preostalom periodu otplate. Međutim, ne isplati se svima jednako.

Najviše koristi imaju građani koji su kredite ugovorili po višim kamatnim stopama, na primjer oko 4 odsto. U poređenju s današnjim ponudama, riječ je o razlikama od 0,5 do 1 procentnih poena. Iako na prvu ta brojka ne zvuči značajno, ušteda tokom cijelog perioda otplate može iznositi na desetine hiljada evra.

"Ponovna aktuelnost kombinovanih kamatnih stopa otvara prostor za značajne uštede, što potvrđuju i primjeri iz prakse. Nedavno smo imali slučaj refinansiranja gdje se ukupni trošak kredita smanjio za gotovo 11.000 evra”, zaključuje Škorić, ističući da najveće uštede ostvaruju građani koji su još na početku otplate, kada se najveći dio anuiteta slijeva na kamatu.

Stabilizacija finansijskog tržišta

Ovakvo kretanje kombinovanih kamata dokazuje postepenu stabilizaciju tržišta.

Slična dinamika sve se jasnije vidi i kod fiksnih kamatnih stopa.

Iako je dugoročne trendove teško predvidjeti, trenutni pokazatelji upućuju na to da bi period povišenih kamatnih opterećenja, barem na kratko, mogao ostati iza nas.

